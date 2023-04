Leopoldsdorf: Gemeinderatssitzung nach zwei Minuten zu Ende

Während die Sitzung des Leopoldsdorfer Gemeinderates am 30. März satte 165 Minuten gedauert hatte, war die jüngste Sitzung – jene vom 19. April – nach knapp zwei Minuten schon wieder beendet. Von den 25 Mandatarinnen und Mandataren waren am Mittwochabend nur deren 12 anwesend, so dass die Beschlussfähigkeit nach Paragraf 48 der niederösterreichischen Gemeindeordnung, der eine Zwei-Drittel-Anwesenheit verlangt, nicht gegeben war.

Nur je vier Ratsmitglieder der ÖVP (11 Sitze), der Bürgerliste (9 Sitze) und der oppositionellen SPÖ (5 Sitze) waren anwesend, als Bürgermeister Fritz Blasnek (ÖVP) die Sitzung eröffnen wollte. Dabei wären unter anderem mit der Umwidmung des Gebietes Fußballplatz alt und der Verabschiedung des neuen Vertrages für den Verkauf dieses Geländes zwei Themen auf der Tagesordnung gestanden, die für die Gemeinde nicht zuletzt aus finanziellen Aspketen durchaus eine gewisse Dringlichkeit haben.

Es sei eine unglückliche Konstellation gewesen, sagte Bürgermeister Blasnek am Donnerstag (20. April) gegenüber der NÖN. „Neben im Vorfeld bekannten Abwesenheiten kamen viele kurzfristige Krankheitsmeldungen hinzu. Das war einfach Pech. Wir werden die Sitzung so rasch wie möglich, eventuell bereits am kommenden Mittwoch (26. April, die Red.), einberufen.“ Auch beim neuen Koalitionspartner der ÖVP, bei der Bürgerliste, war laut Klubsprecher Herbert Porstendörfer eine Massierung der Krankheitsfälle der Grund für die vielen Abwesenheiten. „Sowohl die Bürgerliste wie auch die ÖVP sind an einer raschen Erledigung der vorgesehenen Tagesordnungspunkte interessiert. Deshalb begrüßen wir einen baldigen Ersatztermin.“

Die SPÖ, Ende Februar als Koalitionspartner von der ÖVP „entlassen“, vermutet dagegen andere Gründe als kurzfristig aufgetretene Krankheiten. Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht kann sich sogar Meinungsverschiedenheiten innerhalb der neuen Koalition zwischen ÖVP und Bürgerliste vorstellen. „Scheuen sich die neuen Koalitionspartner vor der Entscheidung und dem von uns prognostizierten Finanzdisaster für Leopoldsdorf und glänzten deshalb mit ihrer Abwesenheit?“, stellte die SPÖ am Donnerstag via Facebook eine Frage. An diesen Unkenrufen sei absolut nichts dran, entgegnete Bürgermeister Blasnek auf Nachfrage.

Fakt ist, dass in jüngerer Vergangenheit Gemeinderatssitzungen öfter problematisch waren, bei welchen Themen zum „Sportplatz alt“ oder zum künftigen Sportzentrum auf der Tagesordnung gestanden hatten. Am 3. März 2022 verließen die Mandatare/Mandatarinnen der Bürgerliste die Sitzung, weil sie ihrer Ansicht nach im Vorfeld zu wenig Informationen zu einem erhöhten Platzbedarf für die Projekte „Eishalle“ und „Beach-Club“ erhalten hatten. Die Sitzung musste abgebrochen werden, da die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben war. Ende März 2022 sprengte die ÖVP ihrerseits die Sitzung mit ihrem Auszug, da Unstimmigkeiten bezüglich Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Sportverein aufgekommen waren.

