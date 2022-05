Verkehrsunfall Fußgänger in Schwechat von Pkw erfasst und schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

E in 62-jähriger Niederösterreicher hat Montagfrüh in Schwechat mit seinem Pkw einen 18 Jahre alten Fußgänger erfasst. Nach Polizeiangaben hatte der Wiener die Mannswörther Straße plötzlich überquert. Der Schwerverletzte wurde per Notarztwagen in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling transportiert.