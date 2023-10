Verpflichtende Schulung Kindergärten: Schwechat organisiert Ausbildung für Betreuerinnen

Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) machte sich selbst ein Bild von dem Ausbildungskurs im Schloss Rothmühle, im Bild mit den Kinderbetreuerinnen und der Vortragenden Johanna Malin. Foto: Stadtgemeinde Schwechat

I nnerhalb von zwei Jahren muss das nicht-pädagogische Personal in Kindergärten einen Kurs zur Kinderbetreuerin absolvieren. Stadtgemeinde bietet Schulung für Mitarbeiterinnen in Eigenregie an.