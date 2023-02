Fischamend sichert Standort für „Nextbike“ beim Bahnhof

Am Bahnhof stehen weiterhin vier „Nextbike“-Räder zum Verleih zur Verfügung. Das Fahrrad-Verleihsystem bietet die Möglichkeit, in den Monaten März bis November ein Rad temporär zu mieten. Die erste halbe Stunde ist kostenlos, danach wird 1 Euro pro 30 Minuten fällig. Der große Vorteil der Landes-Initiative ist, dass das Fahrrad nicht unbedingt an der selben Station wieder abgestellt werden muss, sondern auch an einem anderen „Nextbike“-Standort. Der Erhalt des Angebots verursacht jedoch seit zwei Jahren zusätzliche Kosten für die Fischastadt.

So fallen für die Stadtgemeinde jährliche Fixkosten in Höhe von etwa 570 Euro brutto an. Werden pro Saison weniger als 100 Verleihungen verzeichnet, werden der Gemeinde weitere 130 Euro pro Rad in Rechnung gestellt. 2021 wurden die „Nextbikes“ insgesamt 77 Mal ausgeliehen, im vergangenen Jahr reduzierte sich die Zahl mit 25 Ausleihungen jedoch um mehr als die Hälfte.

Bürgermeister Thomas Ram (RAM) erkennt trotz Mehrkosten die Sinnhaftigkeit der Investition: „Wir wollen als Gemeinde ein Zeichen für die Umwelt setzen, daher ist es für uns wichtig, den Standort zu erhalten.“ Dem schloss sich der Gemeinderat an und stimmte geschlossen für eine Verlängerung des Vertrages mit dem Betreiber Radland GmbH. Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) stellt eine Besserung der Verleihzahlen in Aussicht: „Mit dem Viertelstunden-Takt der Züge werden die Räder sicher öfter benutzt.“

