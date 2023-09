Verwaltung Vier neue Lehrlinge für das Schwechater Rathaus

Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) mit den vier künftigen Verwaltungsassistentinnen Lisa Auer, Maxima Pötz, Charline Petrak und Nina Cservek. Foto: Stadtgemeinde Schwechat

M it September befinden sich nun vier junge Schwechaterinnen in der Ausbildung zur Verwaltungsassistentin. Bei der Stadtführung sieht man das Engagement in Sachen Lehrlingen als Investition in die Zukunft.

Lisa Auer, Charline Petrak und Maxima Pötz haben mit Anfang September ihre Lehrstelle im Schwechater Rathaus angetreten. Nina Cservek ist bereits seit 1. Juli Teil des Teams. Damit werden ab sofort gleich vier junge Frauen zu Verwaltungsassistentinnen ausbildet. „In einer Zeit des schnellen Wandels ist es umso wichtiger, in die Ausbildung und Förderung junger Talente zu investieren“, unterstreicht Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ). Gleichzeitig stärke die Stadtgemeinde damit auch den Standort als „Arbeitgeber, der in die Zukunft blickt.“ Das Quartett im Verwaltungsteam willkommen heißen zu können, darüber freut sich auch Stadtchefin Karin Baier (SPÖ). „Die Zukunft gehört der Jugend, und als Stadtgemeinde haben wir die Verantwortung, ihnen die bestmöglichen Startbedingungen zu bieten“, betont sie. Die Kommune bildet bereits seit Jahren Lehrlinge im Rathaus oder den stadteigenen Betrieben wie der Gärtnerei oder am Bauhof aus. Darüber hinaus förderte die Gemeinde private Unternehmen in Schwechat, die neue Lehrstellen schaffen mit einmalig 750 Euro.