Violette Mülltonnen für Nespresso-Kapseln

„Ein Wohnungsmieter wird nicht wegen fünf Kaffeekapseln zu einem unserer Sammelzentren fahren“, ist sich Jürgen Maschl, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbandes Schwechat (AWS), bewusst. Das gelte auch für andere Abfälle, die eigentlich getrennt entsorgt werden sollten. Daher haben sich Maschl und AWS-Obmann Roman Stachelberger damit beschäftigt, wie man näher zum Bürger kommen könnte.

Im Fall der Kaffeekapseln, allerdings ausschließlich der Marke Nespresso, wurde nun ein Pilotprojekt gestartet. So stehen seit kurzem an Sammelinseln (siehe unten) violette Mülltonnen für die kleinen Kaffeebehälter aus Aluminium. Zudem erhielten sechs Wohnanlagen in Velm, Ebergassing, Schwadorf und Maria Lanzendorf für ihre hauseigenen Müllräume die Kapsel-Tonnen.

Zweites Kooperationsprojekt

Über die Sammelzentren werden die Kaffeepads in Kooperation mit Nespresso seit 2010 gesammelt. Im Vorjahr wurden fast 15 Tonnen an Behältern gesammelt – bei rund 25 Gramm pro gebrauchter Kapsel samt Kaffeesud ergibt das in etwa 40.000 Pads. Die österreichweite Recyclingquote bei Nespresso-Kapseln liegt bei 36 Prozent. Verwertet werden die Alubehälter zentral bei der Firma Höpperger in Tirol.

Das Tonnen-Pilotprojekt im Raum Schwechat läuft bis Jahresende. Die Kosten trägt Nespresso, wie hoch diese sind, verrät man auf NÖN-Anfrage allerdings nicht. Das Ziel ist klar eine Steigerung der Rücklaufquote. „Das Thema Recycling liegt vielen Menschen am Herzen und sie wollen ihren Beitrag leisten –wir wollen ihnen das so einfach wie möglich machen", erläutert Marianne Neumüller-Klapper von Nespresso Österreich.

Und gerade Aluminium kann laut AWS-Geschäftsführer Maschl „beinahe unendlich oft wiederverwertet werden“. Bereits das „Vorzeigeprojekt“ vor zwölf Jahren im AWS-Gebiet nahm in Schwechat seinen Ausgang für ganz Österreich – die violetten Mülltonnen sollen den gleichen Weg beschreiten.

Die Standorte der Sammelinseln mit Kaffeekapsel-Tonnen:

Schwechat

Rathausplatz bei Nr. 8a

Siedlung Mappesgasse

Siedlung ehemaliges Brauereigelände

Siedlung Frauenfeld

Fischamend

Kindergartenweg

Ebergassing

Ecke Gramatneusiedler Str. 8/Schönfeldgasse 1

