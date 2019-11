Mit Musik, die Erinnerungen an den Sommer wecken und die Leichtigkeit in den Winter hineintragen sollte, trat jüngst die junge Geigerin Fabiola Simek in Maria Lanzendorf auf. Auf dem Programm mit dem poetischen Titel „Beim zarten Rascheln des Laubes“ standen Werke von Vivaldi, Beethoven, Mozart, Schubert und Sarasate.

Der Titel sei bewusst gewählt worden, habe doch schon Antonio Vivaldi unter sein Werk „Frühling“ diese Bezeichnung geschrieben, berichtete Maria Patera-Miller. Die Leiterin der Musikschule Südheide führte durch den Abend und begleitete die 22 Jahre alte Geigerin auch am Klavier. Fabiola Simek hat als bisher einzige Schülerin der Musikschule das Goldabzeichen im Fach Violine absolviert. Als Zugabe trug die Musikerin eine der schönsten und bekanntesten Geigenmelodien vor: die „Meditation“ von Jules Massenet.