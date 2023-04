Himbergs Musikverein spielt erstmals Konzert mit über 40 Mitgliedern

In einem bis zum letzten Platz gefüllten Volkshaus führte der Musikverein Himberg am Sonntag sein alljährliches Konzert „Viva La Musica“ auf. Kapellmeister Hannes Reigl bereitete mit den Musikerinnen und Musikern ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm vor, welches nicht nur klassische Blasmusik enthielt, sondern etwa auch ein jazziges Medley der Melodien des Disney-Klassikers „Jungle Book“.

Neben den musikalischen Höhepunkten gab es noch weitere Premieren: Nach der Corona-Zwangspause präsentierte sich der Musikverein Himberg mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von mehr als 40 Musikerinnen und Musikern dem Publikum. Ebenso standen bei zwei ausgewählten Stücken erstmals Schülerinnen und Schüler der Musikschule Himberg gemeinsam mit dem Musikverein auf der Bühne. „Die Nachwuchsarbeit des Musikvereins trägt augenscheinlich Früchte“, meint der stellvertretende Obmann des Musikvereins, Richard Payer.

Und dem schließt sich auch Obmann Werner Nagl an: „Es war ein tolles Programm, aufgeführt von tollen Musikerinnen und Musikern. Ganz besonders freut es mich, dass viele Nachwuchsmusiker dabei waren. Die Nachwuchsarbeit macht sich bezahlt, auch aufgrund der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Musikschule Himberg.“

Ehrungen für Bürgermeister und Musikverein-Obmann

Neben Ehrungen von verdienten Musikerinnen und Musikern, überreichte Bezirksschriftführerin Barbara Richter auch zwei Ehrungen, die nicht unbedingt alltäglich sind. Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) erhielt die „Fördernadel des NÖ Blasmusikverbandes in Silber“. Obmann Werner Nagl dazu: „Die Marktgemeinde Himberg, mit Bürgermeister Ernst Wendl an der Spitze, hat den Musikverein Himberg in den letzten Jahren, die mehr als schwierig waren, immer unterstützt und war offen für unsere Anliegen. Mit der Ehrennadel möchten wir uns dafür bedanken.“

Aber auch der Obmann selbst wurde mit einer besonderen Ehrung überrascht, er erhielt die „Ehrennadel des NÖ Blasmusikverbandes in Silber“. Vize-Obmann Richard Payer meint dazu: „Unser Obmann ist nicht nur schon viele Jahre für die Blasmusik aktiv, sondern hat in der schwierigen Coronazeit nie den Optimismus verloren und trotz allem den ganzen Verein motivieren können, es ihm gleich zu tun.“ Heute habe man mehr aktive Mitglieder als vor drei Jahren, der Zusammenhalt habe weiter gestärkt werden können.

Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) und Musikverein-Obmann Werner Nagl bei der Ehrung. Foto: Musikverein Himberg, Musikverein Himberg

Nach dem Konzert sei bekanntlich vor dem Konzert, sagt Payer. Deswegen freue sich der Musikverein schon jetzt auf zahlreiche Gäste beim Kirchenkonzert am 5. November in der Pfarrkirche Himberg.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.