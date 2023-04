Himberger Musikverein lädt zu großem Jahreskonzert

Am Sonntag, den 23. April um 17 Uhr veranstaltet der Himberger Musikverein im Volkshaus unter dem Namen „VivaLaMusica“ wieder sein traditionelles Jahreskonzert. „Wie immer erwartet das Publikum ein anspruchsvolles und buntes Programm bestehend aus Arrangements klassischer Blasmusik sowie modernen Stücken, die jede und jeder kennt“, so der stellvertretende Obmann des Musikvereins Richard Payer. Neben dem Musikverein wird ebenso das Nachwuchsensemble der Himberger Musikschule auftreten.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, bietet der Musikverein in der Pause und anschließend an das Konzert schließlich Getränke und kleine Speisen an. „Wir freuen uns auf ein tolles Konzert und eine Vielzahl an Gästen!“, sagt Payer.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.