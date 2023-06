„Flüsterasphalt“ für S1: Bauarbeiten starten mit 3. Juli

In der Nacht von Montag, 3. Juli auf Dienstag, 4. Juli geht es los: Dann wird der Autobahnbetreiber „Asfinag“ mit der Einrichtung der Baustelle für das Großprojekt „Black Topping“ beginnen. Dabei wird die Fahrbahn mit einer etwa fünf Zentimeter dicken Spezialasphaltschicht überzogen, die besonders lärmmindernde Eigenschaften aufweist. Von der Arbeiten ausgenommen ist nur der Straßenbelag der Tunnelabschnitte. Das Großprojekt wird sich über zwei Jahre ziehen.

Heuer geht die Asfinag die rund 16 Kilometer von Vösendorf in Fahrtrichtung Schwechat an. Im kommenden Jahr ist dann die Gegenfahrbahn an der Reihe. Allerdings sind von den Arbeiten immer beide Fahrtrichtungen betroffen. Es werden zwar stets beide Fahrspuren erhalten bleiben, eine im Baustellenbereich jedoch im Gegenverkehr geführt. Die Arbeiten werden pro Richtung in fünf Abschnitten mit je drei Baubereichen durchgeführt.

Ab- und Auffahrten teilweise gesperrt

Pro Umsetzungsphase werden auch die jeweiligen Ab- und Auffahrten für rund zehn Tage gesperrt. Den Auftakt macht jene für das Güterzentrum Wien-Süd, diese Anschlussstelle wird von 20. bis 28. Juli nicht benutzbar sein. Nahezu parallel wird auch die Auf- und Abfahrt Schwechat-Süd zwischen 23. Juli und 1. August gesperrt sein. Die jeweiligen Baustelleneinrichtungen werden jeweils in der Nacht von 21 bis 5 Uhr erfolgen - hier kann es auch zu Spursperren kommen.

Die jeweiligen Bauphasen werden auf www.asfinag.at und über die Asfinag-App dargestellt. Beschwerden und Anregungen können zudem an die Ombudsstelle unter ombudsmann@asfinag.at oder telefonisch unter 050108 99399 gerichtet werden.

Die gesperrten Auf- und Abfahrten im Überblick: