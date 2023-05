Rauchenwarther Feuerwehr feiert 140-Jahr-Jubiläum mit großem Fest

Als eine von 116 Feuerwehren aus Niederösterreich durften Kommandant Daniel Kolber, sein Vize Franz-Florian Allard und Bürgermeister Martin Kolber (ÖVP) stellvertretend für Rauchenwarther Kameraden die Bühne im Feuerwehr- und Sicherheitszentrums Tulln betreten. Dort nahmen sie unter anderem von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Urkunde zum 140-Jahr-Jubiläum der Rauchenwarther Wehr entgegen.

Die Verleihung der Ehrenurkunde war jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf die viel umfangreicheren eigenen Feierlichkeiten. So wird von 26. bis 28. Mai im Rahmen eines Jubiläums-Feuerwehrfest das 140-jährige Bestehen „in würdigem Rahmen“ begangen, wie Kommandant Daniel Kolber im NÖN-Gespräch festhält. Allen voran wird es am Sonntag eine Festmesse mit anschließendem Festakt geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Schwadorf.

Abschnittsleistungsbewerb am 27. Mai

Gestartet wird jedoch am Freitag mit einer Rocknacht und der Newcomer-Band „Burn'n Souls“. Tag zwei wird dann ganz im Zeichen des sportlichen Wettkampfes stehen - so findet der Feuerwehrleistungsbewerb des Abschnitts Schwechat-Land am Sportplatz hinter dem Feuerwehrhaus. Dabei treten sämtliche Wettbewerbsmannschaften aus den zwölf Gemeinden des Teilbezirks sowie der Schwechater Stadtfeuerwehren an. „Dafür haben wir uns anlässlich unseres Jubiläums aktiv beworben“, hält Kolber fest.

Gegründet wurde die Rauchenwarther Wehr laut Gründungsurkunde am 19. Jänner 1883 unter Bürgermeister Franz Deininger. Erster Kommandant war Leopold Bauer, der diese Funktion bis November 1884 ausübte. Ihm folgte Mathias Resch, der bis Jänner 1923 die Geschicke der Feuerwehr leiten sollte. Anfangs wurde vor allem auf die Ausbildung wert gelegt, die Alarmierung erfolgt durch Rufe der Bevölkerung und später per Kirchenglocken oder Signalhorn.

Erster Brandeinsatz kurz nach Gründung

Zum ersten Brandeinsatz musste die Rauchenwarther Feuerwehr bereits drei Monate später ausrücken. Zwei Häuser standen damals in Flammen, im Gründungsjahr wurden die Kameraden gerade in den Monaten Juli und August durch zahlreiche Scheunenbrände ordentlich gefordert. Den ersten Großbrand hatten die Truppe um Mathias Resch schließlich am 3. August 1898 zu bewältigen, als mehrere Wohnhäuser, Scheunen, Wirtschaftsgebäude und Ställe in Flammen aufgegangen waren.

In den Folgejahren entwickelte sich die Feuerwehr stetig weiter, wenngleich durch die zwei Weltkriege und die Machtübernahme der Nationalsozialisten natürlich eingeschränkt. 1938 schaffte die Feuerwehr unter dem damaligen Kommandanten Rudolf Böck die erste Sirene an. Einen Quantensprung in der Einsatzbereitschaft bedeutete schließlich die Anschaffung des ersten Löschfahrzeugs im Jahr 1951, der Austro Fiat wurde damals von der Wiener Feuerwehr zur Verfügung gestellt.

Große Eröffnung des Feuerwehrhauses

Zehn Jahre später erhielten die Rauchenwarther Kameraden mit einem Opel Blitz schließlich das erste moderne Löschfahrzeug. 1967 kam es zum ersten Gefahrengut-Einsatz als ein Tankwagen „Am Angerl“ umgestürzt war und dabei 5.400 Liter Benzin ausflossen. 19 Jahre später wurde Alois Hofer Kommandant der Wehr und folgte damit auf Franz Flamm. Während Hofers Amtszeit, die bis 2006 dauern sollte, wurde die ersten weiblichen Kameraden aufgenommen.

Unter der Regie des Langzeit-Kommandanten wurde zudem 1993 der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses gesetzt. Drei Jahre später wurde die neue Einsatzzentrale gemeinsam mit dem damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) feierlich eröffnet. Zum Rahmenprogramm zählte damals auch der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb, damals allerdings noch für den Bezirk Wien-Umgebung. Vor nunmehr fünf Jahren richtete Rauchenwarth dann im neuen Bezirk Bruck erstmals den Bezirksbewerb aus. Heuer steht, wie erwähnt, der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb am Programm.

Das Festprogramm im Überblick:

Freitag, 26. Mai: Ab 20 Uhr Rocknacht mit der Band „Burn'n Souls“ bei freiem Eintritt.

Samstag, 27. Mai: Ab 14 Uhr Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb Schwechat-Land; ab circa 18 Uhr Dämmerschoppen mit dem Musikverein Rauchenwarth; ab 20.30 Uhr „Kernöl Pop-Comedy mit Capt'n Klug & die Zwergsteirer“

Sonntag, 28. Mai: Ab 10 Uhr Festmesse mit anschließendem Festakt samt Ansprachen, Angelobungen und Fahrzeugsegnung des restaurierten Opel Blitz; danach Frühschoppen mit dem Musikverein Schwadorf

