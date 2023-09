Klein-Neusiedl plant Bürgerbefragung über Kurzparkzone

„Die Bevölkerung ist doch sensibler geworden“, hält Bürgermeister Robert Szekely (SPÖ) fest. Mit der Einführung der Kurzparkzone im benachbarten Fischamend Anfang August stehen vermehrt Autos mit fremden Kennzeichen in Klein-Neusiedl. Noch sind es laut dem Ortschef zwar überschaubar viele, doch ein Trend sei doch zu erkennen. Denn Urlauber, die sich die Parkkosten am Flughafen ersparen wollen, stellen ihre Fahrzeuge in den Umlandgemeinden ab und fahren dann mit dem Taxi zum Terminal.

Dass das Thema „Flughafen-Parkflüchtlinge“ über den Sommer hinaus „heiß“ bleiben wird, darüber sind sich alle Anrainergemeinden einig. Das ergab auch ein Rundruf der NÖN. In Klein-Neusiedl will man aber nicht nur beobachten - „das tun wir natürlich weiterhin“, sagt Szekely -, sondern auch eine aktive Rolle einnehmen. So hat sich der Gemeinderat entschlossen, von 6. bis 18. November eine Bürgerbefragung über die Einführung einer gebührenfreien Kurzparkzone, wie sie nun Fischamend hat, abzuhalten.

Verbindliches Ergebnis ab Beteiligung von 60 Prozent

„Wir wollen abzuklären wie die Stimmung ist“, erklärt der Bürgermeister. Gewählt wird wie bei einer politischen Wahl per Stimmzettel und Wahlurne am Gemeindeamt. Stimmberechtigt sind alle wahlberechtigten Personen mit Hauptwohnsitz, Stichtag ist der 1. September. Allerdings hat der Gemeinderat die Verbindlichkeit des Ergebnisses an eine Mindestbeteiligung von 60 Prozent geknüpft. Liegt die Teilnahmeanzahl darunter, ist die Kurzparkzone (vorerst) ebenso vom Tisch wie bei einem „Nein“.

Stimmen die Klein-Neusiedlerinnen und Klein-Neusiedler allerdings für eine Kurzparkzone, dann wird eine Umsetzung rasch angegangen. „Das dauert natürlich auch eine Zeit lang“, betont Bürgermeister Robert Szekely. Fix ist in diesem Fall natürlich die Vergabe von Dauerparkberechtigungen für die Ortsbevölkerung. Die Kosten würde man mit rund 24 Euro für zwei Jahre ansetzen. Zum Vergleich: In Fischamend sind es alle zwei Jahre 52 Euro.