Erste Kinder-Lese-Festwoche in der Stadtbibliothek Fischamend

„Wir wollen zeigen, dass es in der Bibliothek viel mehr gibt, als nur Bücher und dabei die Kinder spielerisch zum lesen animieren“, kündigte Bibliothekarin Anita Fasching-Schütz an. Am Montag, 8. Mai, geht es mit der „1. Kinder-Lese-Abenteuer-Festwoche” in Fischamend los. Zwischen 13 und 15 Uhr startet das Programm in den Räumlichkeiten in der Enzersdorfer Straße 13-15 mit einem Erzähltheater von Bilderbuchgeschichten für die Kleinsten.

Am Dienstag, 9. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, stehen digitale Medien im Fokus, wobei sie Kinder an das Thema herangeführt werden sollen. Der Höhepunkt der Woche ist wohl am Mittwoch, 10. Mai um 15 Uhr angesetzt. Die professionelle Geschichtenerzählerin Beate Droppelmann, alias Eulalia Fabelflug, nimmt die kleinen Gäste mit auf eine Reise ins Geschichtenland.

Als Abschluss wird am Freitag eine Rätsel-Rallye veranstaltet, wo ein kleiner Preis winken wird. „Auch der Ankauf von digitalen Medien für Kinder ist geplant und wir erweitern so die Leseanimation in möglichst vielen Richtungen und laden zum Spielen ein“, hält Fasching-Schütz fest.

