Eltern-Kind-Zentrum Fischamend glänzt mit Expertinnen

Vor zehn Jahren organisierte Elisabeth Melichar im Zuge ihrer Mutterschaft Babytreff-Gruppen im Kindergarten 3. Daraus entsprang das heutige EKIZ Fischamend. In dieser allerersten Gruppe war auch die seit 2017 eingesetzte Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums Julia Mikulecky als Mama dabei. Als Melichar mit ihrem zweiten Kind in Karenz ging, habe sie zeitgleich mit den Kreativ-Werkstätten gestartet. Dabei bringt Mikulecky eine umfassende Expertise mit. So habe sie Psychologie studiert und eine vierjährige Ausbildung als Kunsttherapeutin abgeschlossen.

„Mir war wichtig, dass die Kinder von Profis betreut werden“

Aber nicht nur die Leiterin gilt als Fachpersonal für ihre jeweiligen Kursangebote, sondern auch das Team. Dieses ist mittlerweile von vier auf sieben Mitglieder angewachsen. „Das Personal, wie es aktuell besteht, ist mein Dream-Team und ich hoffe, dass uns jedes Mitglied erhalten bleibt“, zeigt sich Mikulecky zufrieden. So habe sie besonders lange nach einer Hebamme gesucht, die den EKIZ-Anforderungen entspricht. Diese arbeite auch im Spital und sei für Nachbetreuung zuständig. Die Babytreff-Spielgruppen würden Pädagoginnen in Karenz leiten, wobei nun eine davon hauptberuflich für das EKIZ arbeite. „Mir war wichtig, dass die Kinder von Profis betreut werden“, fügt Mikulecky hinzu.

Mikulecky wendet etwa 20 Stunden für ihre Leitungsfunktion auf, zusätzlich gibt sie Baby- und Kleinkind-Ateliers. Demnach ist sie hauptberuflich für das EKIZ tätig. „Da ich selbst auch Kinder habe und daher nicht rund um die Uhr arbeiten will, habe ich eine wundervolle Kollegin in Nicole Buchner, welche Mal- und Gestaltungstherapeutin ist, eine wunderbare Vertretung für die Termine am Nachmittag gefunden“, meint Mikulecky. So würden mittlerweile um die 300 Familien das Angebot des EKIZ in Anspruch nehmen.

Niederschwellige Beratung

Besonders wichtig sei hierbei das Eltern Cafe, welches einen niederschwelligen Zugang für Interessierte bieten soll. „Egal in welcher Lage ich bin, ich soll das EKIZ besuchen können. Das ist mit dem Elterncafé jeden Montag kostenlos möglich“, kommentiert Mikulecky. Hierbei wird Kindern von drei bis 12 Jahren eine angemessene Spielumgebung geboten. So ist beispielsweise ein Hindernisparcours im Turnsaal aufgebaut.

Da das Angebot derart gefragt sei, steht nun auch das Atelier jeden Montag offen, worin sich sämtliche Kinderfahrzeuge befinden. „Nach Corona hat sich die Unsicherheit der Eltern verschärft und viele haben sich an uns zur Beratung gewendet“, meint Mikulecky und führt fort: „Hinzu haben wir Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen vermehrt begleitet und mit unserem Netzwerk zu geeigneten Kontakten zur idealen Behandlung verholfen. So dient EKIZ als erste Anlaufstelle für Eltern in all ihren Lagen, dafür steht das EKIZ“.

Kreativwerkstatt mit Kunsttherapeutin

Mikulecky selbst leitet die Kreativwerkstatt, welche vor allem die sensorischen Fähigkeiten der Kinder ausbauen soll. Dazu wird auf Mal-Material zurückgegriffen, das eine möglichst breite Palette an Oberflächenstruktur aufweisen soll. Hierbei sei es wichtig, das Kind in seinem Schaffen möglichst wenig zu beeinflussen und das Malen als körperlichen Kennenlernprozess wahrzunehmen. „Wir versuchen, die Fantasie des Kindes freizulassen und das Gestalterische auszublenden“, erklärt die ausgebildete Kunsttherapeutin.

So werden reguläre Semester von Februar bis Juni oder von September bis Jänner angeboten, welche neun Einheiten zu je eineinhalb Stunden umfassen. Mit Corona wurde auch die Sommerpause abgeschafft und es sind Einzelkurse zwischen den Semestern im Atelier besuchbar. Die Kreativwerkstatt kann mit einem Kind ab drei Jahren besucht werden. „Wir begleiten die Kinder bis zum 13. Lebensjahr, wobei diese dann schon alleine kommen. Auch bei ihnen geht es nicht um das Endergebnis, sondern um den Prozess. Oft haben wir Jugendliche, die an der Leinwand ihre Emotionen rauslassen, das Bild anschließend links liegen lassen und das ist okay“, so Mikulecky.

Pilotprojekt bald fix im Programm

Die zuvor als Pilotprojekt geführte Rückbildungsgymnastik für Frauen nach der Geburt, wobei egal ist, wann diese entbunden haben, soll nun in das Kursangebot im Herbst aufgenommen werden. „Die Dame hat sich auf gebärende Mütter spezialisiert und passt wunderbar zu uns. Mit ihr haben wir eine Physiotherapeutin, die auch Osteopathin ist, für das EKIZ Team neugewonnen. Ich bin immer auf der Suche nach kompetenten Leuten, die das Angebot und das Personal ergänzen“, so die Leiterin des EKIZ.

Hier geht es zum Programm des EKIZ Fischamend: