Als die Flut über den Bezirk Bruck kam

Als im Sommer 2002 die Wassermassen den Bezirk erreichten, war Fischamend eine der Gemeinden, die es am schlimmsten traf. Sowohl von der Donau, als auch von der Fischa wurde die Stadtgemeinde geflutet. Der Wasserpegel stieg über Nacht rapide an und es dauerte nicht lange, bis der ganze Hauptplatz und die angrenzenden Gassen überflutet waren.

Das Jahrhundert-Hochwasser machte auch vor dem geplanten Jugendzentrum in der Fischamender Gregerstraße nicht halt. Auch die Fischamender Kläranlage stand tagelang völlig unter Wasser und war auch danach nicht mehr funktionstüchtig. Die Abwasser liefen in der Folge ungeklärt in die Fischa, bis der Schaden behoben werden konnte. Zum Teil mussten Häuser und Wohnungen evakuiert werden.

Die Stadtgemeinde adaptierte für die Betroffenen so rasch wie möglich Wohnungen in der Arbeitergasse, die ihnen als Notunterkünfte zur Verfügung gestellt wurden. Auch zahlreiche Fischamender Betriebe waren vom Hochwasser betroffen. Nicht nur am und rund um den Hauptplatz. So standen etwa in der Firma Glatzer eine ganze Woche lang die Maschinen still. In der LOBA-Feinchemie war man auf das Hochwasser zum Glück gut vorbereitet. „Wir haben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen und können mit Sicherheit sagen, dass nichts passiert ist“, erklärte damals Sicherheitschef Karl Hofbauer.

In der Raika Fischamend, direkt an der Fischa gelegen, versuchten die Helfer verzweifelt, das Wasser von Tresor und Computerserver fernzuhalten. „Das Wasser kommt überall her. Es läuft einfach die Stiegen herab oder träufelt aus der Decke,“ erzählte damals Franz Therner.

Hubert Binder, damals Kommandant der Feuerwehr Fischamend, erzählt von den schwierigen Stunden und Tagen. „Wir haben uns zwar vorbereitet; auf so viel Wasser waren wir aber nicht gefasst“, so Binder.

In Schwechat war damals der andauernde Starkregen das größere Problem. Dort kam es zu Hangrutschungen im Bereich B9/Businesspark. Bei der Schwarzmühlstraße wurden Bäume entwurzelt.

Die schwierigste Aufgabe wartete aber im Hochwassergebiet eigentlich erst auf die Helfer, als der Wasserpegel wieder zu sinken begann. Dreck, Schlamm und Sandsäcke mussten schnellstmöglichst wieder entfernt werden.

Heute sollte Fischamend sicher sein

In Fischamend halfen neben dem Bundesheer, der Feuerwehr und zahlreichen Flughafen-Mitarbeitern auch sehr viele Privatpersonen mit. Für die Feuerwehren und Mithelfenden wurde Essen und Trinken sichergestellt.

Ende 2010 wurde in Fischamend der Hochwasserschutz fertiggestellt, der sicherstellen soll, dass es zu keiner derartigen Überflutung mehr kommt. „Die Feuerwehr hat sich um Aufrüstungen bei Sandsäcken und Pumpen bemüht“, erzählt der damalige Feuerwehr-Kommandant Hubert Binder, dass auch bei der Wehr seither Maßnahmen getroffen wurden.

Den Löwenanteil an Präventionsmaßnahmen habe jedoch die Gemeinde mit dem 2006 eröffneten Hochwasserschutzbollwerk an der Fischa geleistet. Das einzig gefährdete Gebiet sei seither das ehemalige Gasthaus „Rostiger Anker“ an der Donau, das mittlerweile als Familienwohnhaus dient, und das Wasserwerk.

„Die Einwohner dort haben sich mittels Baumaßnahmen auch bestmöglich geschützt. Solange die sechs Pumpen des Hochwasserschutzbollwerks funktionieren, kann man Fischamend als hochwasserfrei deklarieren. Zumindest auf die Donau bezogen“, so Binder. Bei starkem Regenfall sei die Feuerwehr Fischamend dennoch gefragt. „In der Vergangenheit war dies mit einem Niederschlag von 80 Litern pro Quadratmeter schon der Fall“, so Binder.

