Ferienspiel endet mit großem Abschlussfest

Langeweile kam bei den Kindern in Fischamend im Sommer wohl keine auf. Dafür sorgte die Stadtgemeinde mit einem reichen Programm beim diesjährigen Ferienspiel. Den Anfang machte dabei gleich am Schulschluss-Wochenende eine große Party beim Katzensteig. In den darauffolgenden Tagen und Wochen sorgten viele Beteiligte wie die Feuerwehr, das Heimatmuseum oder auch die Naturfreunde und die Bogenschützen dafür, dass es für die Kinder einen Reigen an Veranstaltungen gab. Dabei konnten sich die Kids im Sportkegeln ebenso versuchen wie im Fischen oder im Rätseln. Das letzte Event bildete ein Tag am Wirtschaftshof der Stadtgemeinde.

Da nun der Schulbeginn unmittelbar bevorsteht, naht auch das Finale des Ferienspiels. Und zwar lässt man den Sommer mit einem großen Abschlussfest am Sportplatz ausklingen. Am Freitag, den 1. September warten dort von 14 bis 17 Uhr auf die Kinder noch einmal jede Menge Spielestationen und Hüpfburgen. Anmeldung ist keine erforderlich.