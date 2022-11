Diversion für Maskenschnalzer am Flughafen

Wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Beamten am 2. September des Vorjahres am Flughafen Schwechat, musste sich ein 42-jähriger Selbstständiger bereits zum zweiten Mal am Landesgericht Korneuburg verantworten. Im November letzten Jahres sprach Richterin Lydia Rada den Mann noch frei.

Das missfiel allerdings dem Oberlandesgericht, der den Freispruch nicht akzeptierte, und so musste Richterin Monika Zbiral diesen Fall erneut verhandeln. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er an diesem Septembertag einen Soldaten (24) im Assistenzeinsatz für die zuständige Gesundheitsbehörde – die Bezirkshautmannschaft Bruck an der Leitha – bei der Covid-Einreisekontrolle erst gestoßen, ihm anschließend die FFP2-Maske vom Gesicht gezogen und sie dorthin wieder zurückschnalzen lassen haben. „Das hätt‘ ich mir sparen können“, gab sich der Mann bezüglich des Maskenschnalzers einsichtig.

Ihm seien nach 19 Stunden Flug und wenig Schlaf die Nerven durchgegangen. Auch habe er sich von dem jetzigen Fähnrich „falsch und ungerecht behandelt gefühlt“. Der ursprünglich angeklagte Stoß war nicht mehr Thema der Verhandlung, denn auch die Richterin konnte auf dem vorliegenden Überwachungsvideo keinen Stoß erkennen.

Somit endete dieses Verfahren mit einer günstigen Diversion für den 42-Jährigen in der Höhe von 340 Euro. „Bei einer Division bleibt das Strafregister leer“, wies Zbiral auf den Vorteil dieser Vorgangsweise hin. „Ich frag‘ meinen Anwalt, was besser ist“, entgegnete der Selbstständige, der ohne Anwalt zur Verhandlung erschienen war.

