Flughafen Schwechat: Bei Abschiebung Polizist verletzt

Oft steckt hinter dem Anklagepunkt des Widerstands gegen die Staatsgewalt samt schwerer Körperverletzung eine schief gelaufene Abschiebung. Am 17. März dieses Jahres sollte ein 23-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger in seine Heimat abgeschoben werden. Ein übliches Prozedere der Beamten dabei ist, die Kleidung des Abzuschiebenden zu röntgen. Beim 23-Jährigen fanden sie eine in den Bund der Unterhose eingenähte Rasierklinge, wobei der Pakistaner kurioserweise bestritt, dass es sich um seine Unterhose handle.

Ansonsten verhielt sich der junge Mann aber sehr ruhig, wie einer der Wega-Beamten bei seiner Zeugenaussage vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg, schilderte. Sie seien dann zu viert von hinten in das Flugzeug eingestiegen. Die Kollegen haben dem Pakistaner den Fensterplatz überlassen, zur besseren Aussicht. Doch plötzlich überkam den 23-Jährigen Panik, und er schnallte sich ab, stand auf und wollte über die Beamten klettern.

Polizist verletzt, Abschiebung abgebrochen

Das versuchten sie mit vereinten Kräften zu verhindern, wobei sich ein 34-jähriger Polizist so stark verletzte, dass es einen einmonatigen Krankenstand zur Folge hatte. Eine Stewardess der Airline kam den Beamten insofern zu Hilfe, als sie nach Bekanntgabe des Abbruchs der Abschiebung versuchte, diesen Sachverhalt dem 23-Jährigen in seiner Muttersprache klar zu machen. Das zeigte Wirkung und der junge Mann begann, sich zu beruhigen.

Er habe die Polizisten nicht geschlagen - vorsätzlich, meinte er -, aber es kann sein, dass sie durch sein Verhalten verletzt worden seien: „Ich entschuldige mich.“ Ab nun gingen die Interessen der Richterin und die des Angeklagten weit auseinander. Während Zbiral wissen wollte, ob es sein Ziel war, die Abschiebung zu verhindern, was den Vorsatz der Tat begründen würde, erzählte ihr der 23-Jährige von den Gründen seiner Panik. Relativ erfolglos versuchte die Richterin ihm zu erklären, dass der Abschiebe-Grund nicht Sache des Strafgerichts sei.

Er würde sich schon abschieben lassen - nach Portugal

Kurz darauf ging es ums Abschiebe-Ziel, denn er habe nichts dagegen abgeschoben zu werden, nur wolle er nach Portugal. Für sein Reisebüro-Ansinnen war das Strafgericht aber ebenfalls die völlig falsche Institution. Auch ein Sachverhalt, der dem 23-Jährigen nicht einleuchtete, wiederholte er diesen Wunsch bei seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung erneut. „Die Schuld ist eindeutig“, befand die Richterin abschließend.

Das Urteil lautete für den bisher in Österreich Unbescholtenen auf acht Monate bedingte Freiheitsstrafe. Verfahrenshelfer Herwig Ernst riet seinem Mandanten zur Annahme des Urteils: „Eine Berufung würde nichts verbessern für ihn.“ Aus der Verwahr- und Untersuchungshaft, in der sich der 23-Jährige befand, wurde er entlassen. Aber vor der Justizanstalt Korneuburg warteten schon die Kollegen von der Fremdenpolizei. „Mal schauen, wie das weitergeht“, so Ernst ahnungsvoll am Ende der Verhandlung.

