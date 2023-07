Schwechat friert Mieten im Gemeindebau weiter ein

Rund 225 Millionen Euro wurden von der türkis-grünen Bundesregierung für die Erhöhung der Wohnbeihilfe beschlossen. Mit dieser Einmalzahlung soll das unterste Einkommensdrittel unterstützt werden. Allerdings sind diesbezüglich für die Stadtgemeinde Schwechat immer noch einige Fragen offen, weswegen der Gemeinderat die Anhebung der Gemeindebau-Mieten in seiner März-Sitzung aussetzte. Die parteiübergreifende Hoffnung war bis zum Sommer mehr zu wissen, doch diese wurde nicht erfüllt.

Daher verlängerte der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung einstimmig den Aufschub der Mietzinsanpassung und setzte zeitgleich auch die mit 1. Juli wirksame Erhöhung der Kategoriemieten aus. Der Stopp gilt übrigens auch für Wohnungen im Seniorenzentrum. Im Herbst will man sich erneut beraten. Knackpunkt ist, dass die genauen Rahmenbedingungen des Bundes-Wohnzuschusses bislang nicht bekannt sind und daher dessen Wirksamkeit schwer zu bewerten sei. Zudem sorgt die hohe Inflation für hohe Mietzinserhöhungen.

Monatsmiete bleibt bei 6,31 Euro pro m²

„Eigentlich ist es nicht Aufgabe der Gemeinde bei den Mieten auf Geld zu verzichten. Doch solange Bund und Land nichts weiterbringen, springen wir ein“, betont Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Bereits im Vorjahr sah die Stadt von einer Anpassung der Mieten auf die neuen Richtwerte ab. Allerdings verlor man dadurch letztlich so viel Geld, wie die allein regierende SPÖ festhielt, dass man die Mietzinse der rund 1.400 Gemeindewohnungen schlussendlich doch anhob - gegen den Willen der Opposition.

Nun sitzt man wieder im gleichen Boot. Damit bleibt der Mietzins bei 6,31 Euro pro m² und Monat. Eine 50 m² große Wohnung kostet demnach monatlich in etwa 315 Euro. Tatsächlich liegt der aktuelle Richtwert, der vom Justizministerium per Bescheid ausgegeben wird und mit 1. April zum Tragen kommt, bei 6,85 Euro. Um beim oben genannten Beispiel zu bleiben, würde die Wohnung dann rund 342 Euro kosten. Die Anpassung ist jedoch freiwillig, meist aber zur Abdeckung eigener gestiegener Kosten notwendig.

Keine Erhöhung auch bei Kategoriemieten

Mit dem Beschluss die Mieten vorerst einzufrieren wurde zusätzlich beschlossen, auch die Erhöhung der Kategoriemieten auszusetzen. Diese hätten laut Bescheid des Justizministeriums mit 1. Juli umgesetzt werden sollen, allerdings auch auf freiwilliger Basis. Kategoriemieten werden in jenen Wohnungen gezahlt, deren Mietverträge zwischen 1982 und 1994 abgeschlossen wurden. Damals wurden die Wohnungen noch je nach Ausstattung nach Kategorien eingeteilt wurden.

In der höchsten Kategorie A, die etwa eine Heizung beinhalten muss, stieg die Basismiete pro m² und Monat von 4,23 Euro auf 4,47 Euro. Bei 50 m² wären demnach rund 223 Euro statt wie bisher 211 Euro zu bezahlen. Erhöht werden Kategoriemieten übrigens nur dann, wenn die Teuerungsrate mehr als fünf Prozent beträgt. Aktuell liegt sie geschätzt bei rund acht Prozent.

Ausgesetzt hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung aber auch die an sich jährlichen Indexanpassungen für Kostenbeiträge in den Schwechater Kinderbetreuungseinrichtung - siehe hier: