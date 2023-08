Hohe Frauenquote in der Herbstsaison im Theater Forum Schwechat

"Die Nervensäge(n)" heißt die September-Eigenproduktion im Theater Forum Schwechat. Im Original mit männlichen Hauptrollen besetzt, kämpfen in der Produktion des Theater Forum Schwechat zwei Frauen um ihre Rechte. Neu ist auch, dass sich das Publikum nach der Pause zwischen zwei Enden entscheiden darf, einem guten und einem bitterbösen.

Publikumsmagneten auf Schwechats Bühne

Highlights des Herbstprogrammes sind laut Theaterdirektorin Manuela Seidl-Fischer, neben den Eigenproduktionen „Die Nervensäge(n)“ (Komödie von Francis Veber) und „I really liked you Piggyboy“ (Gesellschaftssatire von Raoul Eisele), die Kabarettisten Nadja Maleh, Klaus Eckel, Caroline Athanasiadis und Eva Maria Marold, die Travestie Revue der Manne-quins, sowie Chris Lohner, die mit Esprit und Charme aus ihrem Leben erzählt.

„Im Herbst haben wir eindeutig einen Frauenüberschuss, sowohl bei den Kabarettistinnen als auch bei den Eigenproduktionen, aber im Frühjahr haben wir dann wieder mehr männliche Kabarettisten und es gleicht sich über die Saison aus“, so die Theaterdirektorin. Es ist ihr Ziel, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Engagements der Künstlerinnen und Künstler zu haben.

Komödie und Satire als Eigenproduktionen

„Als Eröffnungsproduktion sind wir immer auf der Suche nach einer schwungvollen, bekannten Komödie“, erzählt Seidl-Fischer. So sei sie mit Regisseur Marius Schiener auf „Die Nervensäge“ von Francis Veber gestoßen. Die Komödie wurde auch schon verfilmt unter dem Titel „Der Killer und die Nervensäge“. Um dem ganzen einen neuen Charme zu geben, hat der Regisseur aus der männlichen Nervensäge eine weibliche gemacht. „Und man wird sehen, dass sie im Stück nicht die einzige Nervensäge ist“, lacht Seidl-Fischer.

Auf das zweite Stück stieß die Direktorin, da sie den aufstrebenden Schriftsteller Raoul Eisele schon länger verfolgt und er der Künstlerischen Leiterin der Schwechater Bühne sein damals noch nicht fertiges Stück schickte. In der Satire „I really liked you Piggyboy“ geht es um das Frauenbild in unserer Gesellschaft und es beschäftigt sich mit dem Themenkomplex männliche Gewalt und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Regie führt Rachel Müller, eine junge Regisseurin, die zuletzt im Vestibül (einer Außenstelle des Burgtheaters), ein Stück inszenierte. „Sie wird intensiv mit dem Autor zusammenarbeiten und es werden in diesem Stück nur Frauen mitspielen“, verrät Seidl-Fischer.

Neue Theaterschiene im Frühjahr 2024

Schwechats Theaterbesucherinnen und -besucher lieben das Kabarett, vor allem wenn bekanntere Namen auftreten. Der Großteil der Forum-Gäste bevorzugt Komödien, wie Muttertag und deswegen führt die Schwechater Theaterleitung im Frühjahr 2024 eine neue Schiene ein. „Jedes Jahr wird die Eigenproduktion“, so die Direktorin, „welche im Mai Premiere hat, unter dem Motto „Theater trifft Kabarett“ laufen“. Hierfür wird das Forum-Schwechat-Ensemble selbst ein Stück entwickeln.

Die Musikerin und Regissurin Anna Mabo war „die“ Entdeckung von 2023 und schon am 17. Jänner 2023 im Forum zu sehen. Auch in der aktuellen Theatersaison wird es neue Talente zu entdecken geben. „Im Satirefestival zum Beispiel wird Cili Marsall, eine tolle, junge Pianistin auftreten“, so Seidl-Fischer. Außerdem gebe es auch wieder eine Mixed Show im Februar 2024. Diesmal mit Maria Muhar, Aliosha Biz, Romeo Kaltenbrunner und Flo Kaufmann. „Ich kann diese Künstlerinnen und Künstler wirklich allen ans Herz legen die neue Talente kennen lernen wollen“, betont die Theatermacherin.