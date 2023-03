Pellendorf: Lesung für Kinder voller Erfolg

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Um auf die Notwendigkeit guter Lesekompetenzen aufmerksam zu machen, fand am 23. März der Österreichische Vorlesetag statt. Der Pellendorfer Verein Kellerkunst unter der Leitung von Michaela Prendl nahm dies zum Anlass, um Kindern aus zwei Bücher vorzulesen.

Um die Lesung möglichst abwechslungsreich und dynamisch zu gestalten, waren es die drei Schauspielerinnen Michaela Prendl selbst sowie Michelle Haydn und Elisabeth Spiwak, die die verschiedenen Rollen der Bücher „Pippa und das Wolkenei“ von Astrid Nagl sowie „Schmitt-Mut tut gut“ von Steven Gätjen und Andreas Karlström lasen. Warum gerade diese zwei Werke? „Beide Bücher trafen für uns die Kriterien, eine wichtige Botschaft sowie viele Charaktere mit viel Sprechtext mit sich zu bringen. Das machte das Vorlesen interessanter, weil wir jeder Figur eine andere Stimme leihen konnten“, so Michaela Prendl. Außerdem habe die Autorin Astrid Nagl Wurzeln in Pellendorf, was mit ein Grund für die Wahl ihres Buches gewesen sei.

In dem kuschligen Kellerambiente machten es sich die Kinder auf Teppichen und Polstern gemütlich und lauschten gespannt den Geschichten. „Wir sind ein junger Verein, deswegen waren wir umso glücklicher über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher“, sagt Vereinsvorsitzende Michaela Prendl. Eine Besucherin meinte sogar: „Es war, als wären die Kinder mit im Buch und der Geschichte gewesen.“

Nachdem der Tag so gut angenommen worden sei, könne sich Prendl vorstellen weitere Veranstaltungen für Kinder zu organisieren. Gleichzeitig wolle man das Programm allerdings breitflächiger gestalten, um so möglichst viele Menschen anzusprechen. Man kann also gespannt sein, was der Verein Kellerkunst heuer noch auf die Beine stellen wird.

