Dem Blackout die gelbe Karte zeigen

Wie stark von elektrischer Energie abhängig das menschliche Leben im Jahr 2023 in den unterschiedlichsten Bereichen ist, erfuhren am frühen Montagabend rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer im Volkshaus Lanzendorf von Markus Weber. Der Außendienstmitarbeiter des Zivilschutzverbandes Niederösterreich erläuterte dem Publikum, wie man sich bestmöglich auf einen großen Störfall, einen sogenannten Blackout, vorbereitet und, sollte er tatsächlich eintreten, mit diesem umgeht.

Um für den Fall eines Blackouts gerüstet zu sein und mit diesem so gut es eben geht während 48 oder 72 Stunden leben zu können, sei die familieninterne Kommunikation ein zentraler Punkt. „Wissen, wie die elektrisch betriebene Garagentüre manuell geöffnet werden kann, ist wichtig“, betonte Weber ebenso wie den Umstand, dass von mit dem öffentlichen Verkehr in die Schule oder zur Arbeit pendelnden Familienmitgliedern Transparenz über den Arbeitsweg herrschen sollte. „Fällt der Strom aus und die Tochter oder der Sohn strandet auf dem Weg in die Schule, wird die Chance, sie oder ihn mit dem Auto innert nützlicher Frist – zum Beispiel an einem Bahnhof – abholen zu können, so größer“, sagte Weber. „Denken sie daran: das Telefonnetz oder das Internet funktionieren vielleicht nur eingeschränkt oder gar nicht.“

Immer wieder strich der Vortragende heraus, dass in einem Stör- oder Krisenfall individuelle Lösungen, Flexibilität, Verständnis für andere Betroffene, die Einsatzkräfte und Krisenstäbe elementar seien. „Die Blaulichtorganisationen versehen ihren Dienst weiter. Aber sie müssen sich alle darauf einstellen, dass die Rettung oder die Feuerwehr nicht so schnell vor Ort sein wird, wie an einem normalen Tag.“ Eine logische Situation, zumal schon nur die Alarmierung oder das Aufbieten von Rettungskräften mehr Zeit in Anspruch nehmen und komplizierter sein wird.

Ein wichtiger Punkt sei der auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Vorrat an Trinkwasser, Esswaren und allenfalls Medikamenten. „Damit sollte man sich, wenn nicht schon geschehen, jetzt auseinandersetzen. Im Krisenfall ist es dann zu spät“, meinte Weber.

Im Anschluss an den rund 60 Minuten dauernden Vortrag entstanden rege Diskussionen darüber, was denn zum Beispiel die Gemeindeverwaltung oder die örtliche Feuerwehr im Fall eines Blackouts leisten könne. Bürgermeisterin Silvia Krispel erwähnte, dass zu bedenken sei, dass die Installierung eines Krisenstabes – im Fall von Lanzendorf würde dieser örtlich bei der Feuerwehr untergebracht sein – auch eine gewisse Zeit benötige. Seitens der Feuerwehr dürfe die Bevölkerung damit rechnen, dass diese ihre Aufgaben auch bei einem Blackout wahrnehmen könne, betonte Feuerwehrkommandant Dominik Gleissner. In der Diskussionsrunde zeigte sich weiter, wie wichtig in einem möglichen Krisenfall das Miteinander, die Nachbarschaftshilfe und die eigene Resilienz sein werden. Ein „Abschieben“ der gesamten Verantwortung und sämtlicher Aufgaben an die Behörden oder an die Rettungskräfte, kann und wird in einem solchen Fall nicht die Lösung sein.

