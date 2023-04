Goethe hatte recht – Sepp Puchinger liefert den „Beweis“

Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! Sepp Puchinger hat diesen an Johann Wolfgang von Goethe angelehnten Spruch in Bild und Ton perfekt umgesetzt und am Donnerstagabend im Volkshaus Lanzendorf mit seinem Vortrag „Expedition Niederösterreich“ beste Werbung für Österreichs mit gut 19.000 km2 flächenmäßig größtes Bundesland gemacht.

An die 160 Länder hat der AHS-Lehrer, Reisejournalist und Fotograf bisher bereist und etwas sei nach jeder Reise gleichgeblieben, sagte Sepp Puchinger aus Enzersdorf an der Fischa: „Das Heimkommen ist einfach etwas Schönes“. Für einmal war eine seiner Reisen vom Daheimbleiben geprägt. Oder zumindest fast. Bei seiner nicht an einem Stück absolvierten Reise entlang des niederösterreichischen Grenzlandes von Hainburg/Carnuntum über die Bucklige Welt, den Semmering, Waidhofen, Weitra, das Grenzgebiet zu Tschechien und entlang der March zurück nach Hainburg ist Puchinger von Verwandten, Bekannten und immer wieder auch von zwei Boarder Collies begleitet worden. Es war eine Reise, die während der Corona-Jahre 20202/2021 an die 1100 Kilometer lang und – nicht nur – durch den Wechsel der Jahreszeiten abwechslungsreich gewesen ist.

Und Puchinger schaffte es in seinem Vortrag mit Bildern, kurzen Videoeinspielungen und mit seiner rhetorischen Fähigkeit, Geschichten von Erlebnissen zu vermitteln, die unverdient wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer im Volkshaus Lanzendorf zu begeistern. Seien es die tierischen Begegnungen mit (nicht freilebenden) Bären, Büffeln oder Alpakas, seien es die Aufnahmen in winterlichen Landschaften oder die auf Fließgewässern entstandenen Bilder – Puchinger schaffte es, die Lust auf eine quasi vor der Haustüre stattfindende Entdeckungsreise zu wecken. Entschleunigt, wie das Reisen zu Fuß, mit Skiern oder Schneeschuhen und im Kajak oder Camper, kam auch der Vortrag daher: kein Zappen mit der TV-Fernbedienung, kein Tempo-Bolzen a la TikTok-Kurzfutter-Konsum. Ruhig, genussvoll in Wort und Bild während knapp zwei Stunden entlang dem niederösterreichischen Grenzland.

Nach dem Einstieg mit einem an Goethe angelehnten Spruch hat der Text begonnen, mit einer französischen Redewendung endet er: les absents ont toujours tort. Oder leicht angepasst in deutscher Sprache: diejenigen, die am Donnerstagabend dem Vortrag ferngeblieben sind, haben einen Fehler gemacht.

