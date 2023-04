Mit Sepp Puchinger auf Grenzlandtour

Niederösterreich ist mit gut 19.000 km2 das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs und bietet rund 1,7 Millionen Menschen eine Heimat. Sepp Puchinger, AHS-Lehrer, Reisejournalist und Fotograf, hat sich aufgemacht und zu Fuß, mit dem Rad, dem Kajak, den Skier oder bequem im Auto/Camper Niederösterreich entlang seiner zirka 1025 Kilometer langen Grenze bereist.

Die gemachten Erlebnisse will Puchinger in seinem Vortrag „Expedition Niederösterreich“ ebenso teilen wie die Eindrücke, die er von seiner Reise mitgenommen hat. „Von der Semmeringbahn über Pilgerwege zur Eisenstraße, von Berggiganten bis zu wackeligen Steinen, vom Donauradln über Mostviertelgenuss bis zum Charme des Wald- und Weinviertels, vom Geburtsort Österreichs bis zum Radeln am Eisernen Vorhang bei Hardegg und Znaim reichen die Kontraste“, heißt es in der Einladung zum Vortrag.

Der Vortrag, der von der Erwachsenenbildungseinrichtung BhW (Bildung hat Wert) organisiert wird, findet am Donnerstag (20. April) ab 19 Uhr im Volkshaus Lanzendorf statt und dauert rund zwei Stunden. Es wird für alteingesessene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine ebenso spannende Reise werden wie für Zuzügerinnen und Zuzüger. „Hinkommen, schauen, träumen – und sich für die nächste Níederösterreich-Tour inspirieren lassen“, meint Sepp Puchinger.

