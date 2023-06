Schwerverletzter nach Stromunfall in Himberg

Am Dienstagnachmittag kam es während Wartungsarbeiten an einem Hausstromanschluss in der Marktgemeinde Himberg zu einem verheerenden Stromunfall. Nach einem Kurzschluss verletzte sich der Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens schwer, der Elektroanschlussschrank fing Feuer. Weitere Anwesende tätigten umgehend einen Notruf, woraufhin bei der Freiwilligen Feuerwehr Himberg ein Brandalarm einging.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten nach dem Eintreffen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen und ein Trupp mit Atemschutz Nachlöscharbeiten durch. Trotz seiner Schutzkleidung erlitt der Arbeiter schwere Vebrennungen. Die Sanitäter des Roten Kreuzes Schwechat, Himberg und Mödling versorgten den Mann und lieferten ihn anschließend unter Begleitung eines Notarztes in ein Spital ein.

Die Brandstelle wurde abschließend mithilfe einer Wärmebildkamera und eines Mehrgasmessgeräts kontrolliert. Nach knapp über einer Stunde war der Einsatz für die zwölf Kameraden der Himberger Feuerwehr beendet. „Dem Umfallopfer wünschen wir baldige Genesung“, heißt es seitens der Feuerwehr.