3.000 Interessenten für Wohnbauprojekt in Rannersdorf

Noch im Sommer wird der offizielle Verkaufsstart erfolgen. Bis dahin können sich Interessierte über die Webseite des Bauträgers, der Genossenschaft „Wien Süd“, für eine der 101 Eigentumswohnungen oder auch der elf Reihenhäuser vormerken lassen. Das Interesse ist jedenfalls gigantisch, wie eine Anfrage der NÖN zeigt: „Für das gesamte Projekt haben wir derzeit rund 3.000 Interessensbekundungen“, lässt Marketingleiterin Sandra Stich diesbezüglich wissen.

Der Verkaufspreis pro Quadratmeter für Wohnungen und Reihenhäuser wird sich zwischen 4.000 und 4.500 Euro bewegen. Im Fall der kleinsten Wohnung mit 52 m² wird sich der Kaufpreis damit zwischen 208.000 und 234.000 Euro bewegen. Der Preis für die größte Wohnung mit 112 m² wird sich demnach zwischen 448.000 Euro und 504.000 Euro bewegen. Die elf Reihenhäuser werden eine Wohnnutzfläche von 142 bis 150 m² haben und damit etwa 570.000 bis 675.000 Euro teuer sein.

Bauprojekt kostet rund 27 Millionen Euro

Gebaut wird auf dem Areal in der Wallhofgasse bereits seit etwas mehr als einem halben Jahr. Die Fertigstellung ist aktuell mit Frühjahr 2025 geplant. Trotz allgemeiner Teuerung, gerade auch am Bausektor, geht man bei der „Wien Süd“ von Errichtungskosten in der Höhe von etwa 27 Millionen Euro aus. Neben dem Wohnraum wird auch eine Tiefgarage mit 168 Pkw-Abstellplätzen geschaffen, zudem sind Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinderwagen- und Fahrradräume sowie in Spielplatz Teil des Projekts.

Das Grundstück selbst befindet sich seit 2007 im Besitz der Wiener Wohnbaugenossenschaft. Die Stadtgemeinde unter dem damaligen Bürgermeister Hannes Fazekas (SPÖ) und die „Wien Süd“ hatten das gesamte Wallhof-Areal inklusive des Nachbargrundstücks gemeinsam gekauft. Rund um den Wallhofturm entstanden bereits bis 2017 insgesamt 29 Mietwohnungen - fehlende Förderungen sorgten dabei für die verzögerte Umsetzung.