War auch in NÖ aktiv Streit in Simmeringer Café: Ex-Nationalteamspieler ist einer der Toten

In Wien-Simmering sind am Mittwochvormittag, 8. Februar 2023, zwei Personen mit tödlichen Verletzungen auf der Straße aufgefunden worden. Ein 46-Jähriger soll demnach im Zuge eines Streits auf einen 43-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben. Dann habe sich der Mann mit der Waffe selbst erschossen. Im Bild: Einsatzkräfte der Polizei. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER Foto: APA/Roland Schlager

S chreckliche Tat unmittelbar an der Schwechater Stadtgrenze: 46-Jähriger soll zuerst einen Kontrahenten (43) und dann sich selbst erschossen haben. Bei dem 43-Jährgen handelte es sich um den Ex-Fußballnationalteamspieler Volkan Kahraman (in NÖ Mitte der 2000er in Schwadorf aktiv bzw. 2015 als Sportlicher Leiter in St. Pölten beim FC Sturm 19). Die Polizei ermittelt.