Maria Lanzendorf: Feuerwehreinsatz an der Hauptstraße

Weil unter der Tür des Antiquitätengeschäfts an der Hauptstraße 16 in Maria Lanzendorf Wasser auf den Gehsteig floss, hatte eine Passantin Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) auf den Plan gerufen. Dieser zögerte nach einem kurzen Augenschein durch die Schaufenster nicht und alarmierte am Dienstagabend um 17.48 Uhr die Feuerwehr. „Ich habe gesehen, wie gleich an mehreren Stellen Wasser von der Decke ins Geschäft getropft und stellenweise auch in einem kleinen Wasserfall geflossen ist. Zudem hat man schon bei der Eingangstüre das Plätschern und Rauschen des Wassers gehört. Damit war für mich die Sache klar“, sagte Wolf gegenüber der NÖN.

Die Feuerwehr, angerückt mit sechs Personen und zwei Fahrzeugen, stoppte an der Hauptleitung den Wasserzufluss ins Gebäude und verschaffte sich über den Hinterhof (Zugang Regergasse) Zutritt zum 1. Stock. Dort stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch und floss durch den Holzboden in großen Mengen in das darunter liegende Geschäft. Der Grund für den Zwischenfall dürfte eine in Bereich der sanitären Installationen unter Putz verlaufende Wasserleitung gewesen sein, die gebrochen/geplatzt ist. Hinter einem Kasten sei laut und deutlich das Plätschern des Wassers zu vernehmen gewesen, berichtete Feuerwehrkommandant Harald Maier vor Ort.

Zum Antiquitätengeschäft selbst verschaffte sich die Feuerwehr keinen Zugang. „Das wäre, ohne an der Türe oder an einem Fenster grösseren Schaden anzurichten, nicht möglich gewesen. Da wir den Wasserzufluss ja auch haben stoppen können, war ein solches Vorgehen auch aus sicherheitstechnischer Warte nicht notwendig“, sagte Maier gegenüber der NÖN. Gebäudebesitzer, Geschäftsbetreiber und die Bauamtsleitung der Gemeinde würden das weitere Vorgehen am Mittwoch (26. Juli) besprechen müssen, so Maier weiter.

Das Haus, in welchem bis vor einigen Jahren im Erdgeschoß das „Café Olé„ untergebracht gewesen ist und wo sich jetzt ein Antiquitäten- und Second-Hand-Geschäft befindet, präsentiert sich in einem „stark angeschlagenen“ Zustand. Laut offiziell nicht bestätigten Informationen habe seitens der Besitzer auch schon ein Plan für einen Abriss des Gebäudes und für einen Neubau bestanden. Die schon schwer in Mitleidenschaft gezogene Bausubstanz und der jetzige Wasserschaden dürften eine baldige Veränderung (Abriss?) an der Hauptstraße 16 beschleunigen.