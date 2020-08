Zwei Leopoldsdorfer Unternehmer wollen sich in der Arbeitergasse niederlassen. Alle Auflagen sind erfüllt, der Gemeinderat hätte in seiner letzten Online-Sitzung per Videokonferenz nur noch das Baugebiet freigeben müssen. Die Bürgerliste verließ jedoch die Sitzung vorzeitig, der Gemeinderat war somit nicht mehr beschlussfähig.

Es sind vor allem Zahlen aus dem Verkehrsgutachten, die den Mandataren der Bürgerliste Kopfzerbrechen bereiten. Durchschnittlich 1.200 Fahrten würden demnach pro Tag zusätzlich durch die Arbeitergasse fahren. „Das ist unzumutbar für die Anrainer“, hält Bürgerlisten-Obmann Helmut Syrch fest.

VP-Bürgermeister Fritz Blasnek verweist jedoch darauf, dass die Gründe bereits vor 30 Jahren als Betriebsbaugebiet gewidmet wurden.

„Wenn der Gemeinderat das nicht bestätigt, droht uns eine Aufsichtsbeschwerde“, erklärt er. Zudem wirft er der Bürgerliste vor, die Zahlen im Gutachten zu verdrehen. Der Verkehr würde nicht derart stark ansteigen. Syrch übt auch Kritik daran, dass dieser Tagesordnungspunkt in keinem Ausschuss besprochen wurde. Mit dem Auszug aus der Sitzung wollten er und seine Kollegen erreichen, dass noch Gespräche geführt werden. „Wir wollen nichts blockieren, wir wollen eine Lösung für Anrainer und Unternehmer“, sagt Syrch.

Blasnek findet dies hingegen „lächerlich“. So etwas würde nie im Ausschuss behandelt werden, da es sich hier um bestehendes Recht handle. Dass die Bürgerliste mit dieser Aktion die Arbeit des Gemeinderats blockieren würde, wird ihr auch in einem Artikel auf der Gemeinde-Homepage vorgeworfen. Für Syrch ist dies „eine bodenlose Frechheit“, auf der Gemeindehomepage sei kein Platz für Parteipolitik. Blasnek sieht dies anders. „Wenn uns eine Aufsichtsbeschwerde droht, muss man das als Gemeinde dementsprechend kommunizieren“, hält er fest.

Ein Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung ist aber wahrscheinlich. Dann muss nämlich nur die Hälfte der Gemeinderäte anwesend sein.