In der Slowakei sind von der Flugsperre die Flughäfen Bratislava, Poprad und Kosice betroffen sind. Die Flughafen Wien AG hält 66 Prozent am ostslowakischen Flughafen Kosice. Martin Dichler sprach für die NÖN mit Michael Tmej, CEO am Flughafen Kosice, und davor unter anderem Leiter des GAC-VIP-Terminals in Schwechat.

NÖN: Welche Auswirkungen hatte der Lockdown auf den Betrieb des Flughafen Kosice?

Michael Tmej: Die Slowakei hat mit Wirkung vom 13. März den internationalen Verkehr an allen slowakischen Flughäfen untersagt. Der Flugverkehr ist somit gegen Null gefallen, aber die Flughäfen sind betriebsbereit zu halten, was natürlich Aufwand generiert.

NÖN: Gibt es schon erste Berechnungen, welche Kosten dem Unternehmen durch die Schließung entstehen?

Tmej: Aufgrund der unklaren Lage, wann es wie genau weitergehen wird, sind alle unsere Rechnungen naturgemäß fiktiv, jedenfalls ist es auf der Einkommensseite ein herber Rückschlag, neben den Aviation-Einnahmen sind in der Folge ja auch Non-Aviation-Einnahmen betroffen. Das Unternehmen ist finanziell aber gut aufgestellt, wir haben ja in Kosice seit Jahren Gewinne erwirtschaftet und Rücklagen gebildet, die uns ein Überleben für etliche Monate garantieren.

NÖN: Wann rechnen Sie mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebes?

Tmej: Ich kann auch nur mutmaßen, aber ich gehe von einer Lockerung der Bestimmungen im Juni aus.

NÖN: Gibt es überhaupt eine Nachfrage derzeit?

Tmej: Der Bedarf an Flügen sollte zumindest teilweise latent vorhanden sein, wir haben ja sehr viele Geschäftsreisen, dort hängt es vom Auftragsvolumen der Unternehmen und der Betriebssituation ab.

NÖN: In den vergangenen Jahren hatten die Charterflüge für einen hohen Anteil am gesamten Passagieraufkommen gesorgt. Ihre Prognose für die heurige Saison?

Tmej: Die Chartersaison im Sommer ist für uns ein Drittel des gesamten Verkehrsaufkommens, also sehr bedeutend. Leider müssen wir hier von einem Totalausfall bis zu stark eingeschränktem Angebot noch alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, ich persönlich hoffe auf doch einzelne Flüge zu ausgewählten Destinationen ab Juli.