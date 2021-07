Die zwangsweisen Schließungen in den vergangenen 1,5 Jahren haben bei Betrieben und Vereinen für ordentliche Finanzlücken gesorgt. Die Stadtgemeinde wird nun Betroffenen in ihrem Einflussbereich unter die Arme greifen. Konkret beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass 16 Betrieben und drei Vereinen die Miete beziehungsweise in einem Fall die Betriebskosten für die Schließzeiten erlassen werden.

„Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung das zu tun“, betont Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) auf Anfrage. Zudem wolle die Stadt Vorbild sein und natürlich die Betriebe in den gemeindeeigenen Geschäftslokalen halten.

Den Unternehmern in der Franz-Schubert-Straße sowie Herbert Prax (Sockenbertl) und Manfred Kässer (Sport & Design) werden ebenso wie zwei Friseursalons, einem Tattoo- sowie einem Körper- und Fußpflegestudio drei Mieten erlassen. Sechs Monate ersparen sich die Sportvereine „Club A“, SC Mannswörth und SVS.

Die Gastronomen der „GOMOS Rannersdorfer Stubn“, Felmayer-Restaurant, Stadionkantine und „Das Hopferl“ müssen 6,5 Monatsmieten nicht zahlen – wegen der durchgehenden Schließung von 3. November bis 18. Mai. Im selben Zeitraum konnte auch der neue Kantinen-Pächter im Freizeitzentrum, Michael Sicha, nicht aufsperren. Ihm wird die Betriebskostenpauschale erlassen.