Das erste Adventwochenende liegt hinter uns. So richtig kommt bei vielen die vorweihnachtliche Stimmung aber nur schwer auf. Die Corona-Pandemie und der Lockdown machen es schwer, die besinnliche Zeit genießen zu können – und wenn es nur der gestresste Weihnachtseinkaufstrubel wäre.

Die Geschäftsleute der Schwechater Wirtschaftsplattform (WPF) haben daher eine Aktion ins Leben gerufen, die ein wenig Licht in die dunkle Zeit bringen soll. Konkret sorgen seit Donnerstag rund 35 kleine beleuchtete Weihnachtsbäume im Stadtzentrum für die richtige Stimmung. Sobald die Sonne untergegangen ist, erhellen sie den Hauptplatz und die Marktzeile in der Schubert-Straße.

Die Kunden unterstützen uns auch in dieser Zeit, wir wollen mit dieser Aktion etwas zurückgeben.“ Albert Schaller, Vize-Obmann der Wirtschaftsplattform

„Die Reaktionen waren bisher ausschließlich positiv“, zeigen sich Wirtschaftsstadtrat Anton Imre (ÖVP) und Initiator Albert Schaller zufrieden. Aufgeputzt werden die kleinen Bäume von den Wirtschaftstreibenden – viele von ihnen bieten während des Lockdowns einen Lieferservice an und sind somit täglich in ihrem Geschäft. „Die Kunden unterstützen uns auch in dieser Zeit, wir wollen damit etwas zurückgeben“, erläutert Schaller, Chef des „Radhaus am Rathaus“ und Vize-Obmann der Wirtschaftsplattform. Letztlich wolle man die Leute berühren und die Innenstadt verschönern.

Die Stadtpolitik, allen voran Wirtschaftsstadtrat Imre und Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ), unterstützt das Projekt gerne. „Es ist eine reizende Idee. Die Aktion setzt ein positives Signal zum allseits herrschenden Corona-Verdruss“, unterstreicht Imre. Der offizielle Start erfolgte am Donnerstag gemeinsam mit der Beleuchtung des Weihnachtsbaums am Hauptplatz. Die rund 35 kleinen und der große Baum werden übrigens bis zum Dreikönigstag am 6. Jänner stehen bleiben.