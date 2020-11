Ende November bekam die Gemeinde Gramatneusiedl seit vielen Jahren erstmals wieder einen Christbaum. Im Frühjahr wurde dafür am Hauptplatz ein entsprechendes Fundament gesetzt, in dem Maibaum und Weihnachtsbaum aufgestellt werden können.

In den vergangenen Jahren fehlte ein so ein Baum in der Gemeinde komplett, deshalb zog er auch beim ersten Erleuchten viel Aufmerksamkeit auf sich. Einige Passanten blieben vor dem Christbaum stehen und bewunderten oder fotografierten ihn.