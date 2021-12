Weihnachtsmusical mit Maria Lanzendorfer Nachwuchs-Künstler

Es ist seine große Leidenschaft. Und das seit frühester Kindheit. Martin Handler liebt Musik und die Bühne. Der 13-jährige Maria Lanzendorfer bewarb sich daher im Vorjahr für ein Weihnachtsmusical des „Performing Center Austria“, nach eigenen Angaben Österreichs erfolgreichste private Ausbildungsstätte für Tanz, Gesang und Schauspiel.

Der 13-jährige Martin Handler aus Maria Lanzendorf.

Der Schüler schaffte es letztlich auch ins Ensemble für das Stück „XMAS Generations“. Doch dann kam Corona dazwischen, die geplante Aufführung im Dezember des Vorjahres fiel aus. Seit August wird jedoch wieder intensiv geprobt. „Ich bin sehr gerne dabei. Die Proben machen immer Spaß, auch wenn es viel Zeit kostet“, erzählt der 13-Jährige.

Am 14. Dezember um 19 Uhr feiert das Musical im Theater Akzent in Wien Premiere. Bis Weihnachten stehen noch zwei weitere Abendtermine mit Beginn jeweils um 19 Uhr am Programm – am 17. und 22. Dezember. Auf der Bühne stehen bei „XMAS Generations“ ausschließlich Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren. Denn das „Performing Center Austria“ versteht sich auch als „führend in der gezielten künstlerischen Nachwuchsförderung“.

Martin Handler ist jedenfalls begeistert: „Wir sind ein tolles Team und haben uns im Vorfeld schon sehr auf die Aufführungen gefreut. Vielleicht auch deshalb, weil wir jetzt ein Jahr darauf warten mussten.“ So dauerte es fast eineinhalb Jahre, bis das Ensemble das Weihnachtsmusical tatsächlich auf die Bühne bringen konnte.