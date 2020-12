Die Absagen des Weihnachtskonzertes und des Adventmarktes schmerzen vor allem die Mitglieder des Musikvereins, da gemeinsamen Auftritte nicht stattfinden werden. Einen Ausgleich soll eine Dekoaktion bringen.

Ein paar junge Mitglieder nahmen sich ein Beispiel an anderen Gemeinden: in der Weihnachtszeit Fenster zu schmücken. Schnell waren 24 Musiker dafür zu begeistern. „Eine öffentliche Bewirtung wird es allerdings nicht geben“, betont Obmann Gustav Weber, der am 24. Dezember gemeinsam mit Tochter Romana und Birgit Fuchs das Musikheim schmückt.