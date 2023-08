Pavillon am Platz der Jugend Fischamend errichtet

„Es laufen gerade die Vorbereitungen für zwei weitere Projekte dort. Erstens ist in Planung, noch einen fixierten Tischtennistisch aufzustellen. Da vergleichen wir gerade Angebote“, erklärt Jugendgemeinderat Jakob Kallinger (RAM). Weiters sei geplant, den Pavillon auf Vorschlag der Jugendlichen mit zwei Steckdosen auszustatten. Diese Woche soll die Umsetzung mit einem Elektriker besprochen werden.

„Hier wollten wir zunächst sehen, wie es von den Jugendlichen angenommen wird. Ich bin selbst viel an diesem Platz und besonders jetzt in den Ferien sieht man, wie gut das Angebot angenommen wird“, berichtet Kallinger. Demnach seien „wirklich sehr, sehr viele“ Jugendliche dort und der Pavillon sei fast immer voll. Auch in Gesprächen mit Jugendlichen habe der Gemeinderat viel positives Feedback bekommen.

„Die Jugendlichen freuen sich darüber, dass ihre Meinung gehört wurde. Viele haben sich seit einigen Jahren den Pavillon gewünscht. Dass es dieses Angebot nun in Fischamend gibt, freut natürlich alle Beteiligten“, zeigt sich Kallinger zufrieden. Schon im Vorjahr wurde die Errichtung des Pavillons unter den Besucherinnen und Besuchern des Jugendzentrums Aquarium demokratisch beschlossen (NÖN hat berichtet).