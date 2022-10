Fahrschule Köck eröffnet in Himberg

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

Die meisten Fahrschulen, die für Menschen aus dem Raum Schwechat infragekommen, liegen in Wien. Aus diesem Grund möchte Oliver Köck, Inhaber der aus Wien Favoriten stammenden Fahrschule Köck, einen weiteren Standort in der Rauchenwarther Straße 15 in Himberg eröffnen.

„Ich hatte an meinem Standort in Wien in der Vergangenheit immer wieder Kunden und Kundinnen aus der Gegend rund um Himberg, die den Umstand, dass es in diesem Raum keine schnell erreichbare Fahrschule gibt, beklagten“, erzählt Köck. Außerdem kenne er die Gemeinde aufgrund der in 30 Jahren vielen dort verbrachten Fahrstunden gut, was auch für die neue Filiale spreche.

Köcks Ziel sei es, eine Fahrschule umzusetzen, wie er sie aus dem elterlichen Betrieb in seiner Kindheit kenne: familiär, fair, preiswert, aber auch innovativ und zukunftsorientiert. „Daher werden wir unsere Schwerpunkte auf den Scooter- und Fahrradverkehr in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsträgern und einen klimaschonenden Umgang mit Kraftfahrzeugen legen“, so der Fahrschulbetreiber.

Die Eröffnung ist für Dezember geplant. Als Eröffnungsangebot gibt es für die ersten 25 Anmeldungen einen Rabatt von 150 Euro.

