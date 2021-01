Mit der Aktion „Jung hilft Alt“ soll der älteren Bevölkerung bei diversen Erledigungen geholfen werden. Dabei werden Aufträge der älteren Personen am Gemeindeamt entgegengenommen und schließlich von jungen Personen ausgeführt. Die Aktion wurde im Dezember gestartet und wird auch noch bis heute ausgeführt.

Positive Rückmeldungen wurden aus der Bevölkerung laut, jedoch blieb die erwartete Nachfrage der Aktion aus. „Bis jetzt wurden erst zwei Aufträge seit Dezember entgegengenommen“, erklärt Jugendgemeinderat Peter Hampölz (ÖVP). Ein Informationsproblem sieht Hampölz jedenfalls nicht, die Aktion wurde auf Social Media beworben und auch einige Plakate wurden an verschiedenen Stellen in der Gemeinde aufgehängt. Hampölz erklärt sich die fehlende Nachfrage anders: „Bevor die ältere Bevölkerung nach Hilfe am Gemeindeamt fragt, wird sich zuerst das familiäre Umfeld um die jeweiligen Personen kümmern.“ Zukünftige Aufträge sind jedenfalls weiterhin willkommen und werden am Moosbrunner Gemeindeamt entgegengenommen.

Einen freudigen Auftrag gab es im Rahmen der Aktion trotzdem, die Jugendlichen halfen einer älteren Frau bei der Runde mit ihrem Hund. „Am Ende des Tages waren der Hund sowie das Frauchen sehr glücklich“, freut sich Hampölz.