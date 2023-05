Neuer Kindergarten in Schwechat wächst in die Höhe

Nach einem einstimmigen Grundsatzbeschluss in der Gemeinderatssitzung im März wurde nun der nächste Schritt für den neuen Kindergarten am Frauenfeld gesetzt. Baubeginn soll nächstes Jahr sein, die Fertigstellung dann im September 2025. Aktuell läuft die Suche nach einem Totalunternehmer, die dafür notwendigen Ausschreibungsunterlagen erhielten ebenfalls die volle Zustimmung aller Parteien. Unter einem Totalunternehmer versteht man eine Firma, die von der Planung bis zur Umsetzung alles aus einer Hand bietet.

Wie schon bei der ähnlich angelegten Ausschreibung für die Sanierung der Mittelschule Schmidgasse hat die Stadtgemeinde auch hier klare Vorstellung in die Unterlagen eingearbeitet. Allen voran wird eine flächensparende Bauausführung gefordert, soll heißen: Der neue Kindergarten wird nicht wie üblich nur aus einem Erdgeschoß bestehen, sondern gleich zweigeschoßig errichtet. „Mit der geringeren Grundfläche wollen wir den ökologischen Fußabdruck verringern“, erklärt Baustadtrat Simon Jahn (Grüne).

Kindergarten mit eigener Notstromversorgung

So werden in beiden Stockwerken jeweils vier Gruppen ihren Platz finden. „Natürlich wird der Kindergarten komplett barrierefrei ausgeführt. Im ersten Stock wird zudem eine große Terrasse für die Kinder entstehen“, hält Jahn im NÖN-Gespräch fest. Klarerweise wird der ebenerdig angelegte Garten für alle Gruppen nutzbar sein. Ausgeführt werden soll das Gebäude in holzbauweise und durch die Verwendung nachhaltiger Materialien dem „Klima-Gold-Standard“ entsprechen.

Geplant ist auch, dass der Kindergarten eine eigene Notstromversorgung erhält. „So können wir zum Beispiel im Fall eines Blackouts eine etwaige Betreuungsnotwendigkeit erfüllen. Ich denke hier etwa an Eltern in systemrelevanten Berufen“, berichtet der Baustadtrat. Insgesamt hat die Stadtgemeinde für den Kindergarten ein Budget von rund 8,5 Millionen Euro vorgesehen, zudem wurde eine Reserve von zusätzlichen circa 1,3 Millionen Euro für Unvorhergesehenes vom Gemeinderat freigegeben.

