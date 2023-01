Wenn Christbäume durch die Gegend fliegen

Von Lametta, Kugeln, Kerzen und Schokobehang befreit, beginnt – vor der Entsorgung – im Januar für den Christbaum sein zweites Leben. Zumindest in Lanzendorf. Kurz vor dem Ende seines irdischen Daseins lernen die in der warmen Stube während Tagen umsorgten noch fliegen.

Beim örtlichen Sportplatz, also genau am richtigen Ort für sportliche Höchstleistungen, fand zum zweiten Mal die Lanzendorfer Christbaum-Weitwurf-Challenge statt. Mit der beim Hammerwerfen abgeschauten, leicht angepassten Schleudertechnik, oder mit der eleganteren Speerwurftechnik haben die Menschen am Samstag den Bäumen beim sportlichen Spaß-Wettkampf die letzte Ehre erwiesen.

In die Bestenliste des Ortes eingetragene 7,45 Meter weit hat Martin Potzmann als Gesamtsieger der Männer den Baum geworfen. Bei den Frauen setzte sich Karin Klepetko mit einer Weite von 5,45 Meter durch.

Sofort nach Abschluss des Wettkampfes hat für viele Sportlerinnen und Sportler die Vorbereitung auf das Baumwerfen 2024 begonnen. In Lanzendorf gilt für die nächsten zwölf Monate: Vorsicht vor durch die Gärten fliegenden Buchen, Weiden oder Kirschlorbeer-Sträuchern.

