Ebergassinger Bastelverein lud zur Keramik-Ausstellung

Am Samstag und Sonntag waren die teils witzigen und originellen Keramikwerke der Mitglieder des Bastelvereins „Wer bastelt mit“ im idyllischen Privatgarten von Eva Schlee in der Schönfeldgasse 32 zu bewundern. Natürlich konnten diese auch gekauft werden, die Einnahmen fließen wieder in den Verein. An beiden Tagen konnten sich die Vereinsmitglieder um Obfrau Eva Schlee über zahlreiche - teils auch einkaufende - Besucher freuen.

„Unseren Verein gibt es seit circa zwölf Jahre und seit rund sieben Jahre arbeiten wir auch mit Keramik“, erzählt Schlee im Gespräch mit der NÖN. Der Bastelverein „Wer bastelt mit“ besteht aktuell aus rund 20 Mitglieder, wobei darunter aktuell lediglich ein Mann zu finden ist. „Wir treffen uns und basteln regelmäßig in unserem Kellerlokal in der Himbergerstraße“, macht Schlee ein wenig Werbung in eigener Sache.