Neue Direktorin für Volksschule Leopoldsdorf

Das letzte Drittel der Schulferien war bereits angebrochen, als Verena Schedenig durch die Bildungsdirektion darüber informiert wurde, dass sie per 1. September zur Direktorin der Volksschule Leopoldsdorf ernannt worden ist. Die 40-Jährige hat also vor eineinhalb Wochen die Nachfolge von Margit Rovetti angetreten, die mehr als 33 Jahre als Pädagogin in Leopoldsdorf tätig gewesen ist.

„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe“, sagt Verena Schedenig, die vor zwölf Jahren den Wechsel von der Privatwirtschaft in die Schule vollzogen und das Arbeiten im Klassenzimmer wie auch in der Administration kennen und schätzen gelernt hat.

„Trotz der kurzen Vorlaufzeit habe ich mich bei den Eltern bereits vorstellen können. Die Schule soll ein Ort sein, an welchem gemeinsam gearbeitet und gelernt wird. Ich möchte aber auch, dass die Kinder in der Schule gut aufgehoben sind, sich wohlfühlen und dass ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen.“

Sie wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit der Politik, der Bevölkerung und den örtlichen Vereinen.

Toleranz, Wertschätzung, Freundlichkeit und der respektvolle Umgang miteinander stehen in Schedenigs Liste, der durch die Schule zu vermittelnden Werte für die Kinder ganz weit oben. Als Herausforderung sieht die in Maria Ellend lebende Direktorin „die Rückkehr zur Normalität nach Corona“.

Die Kinder hätten in der Pandemie-Zeit vieles versäumt und es bestünde in diverser Hinsicht Nachholbedarf, ist die neue Direktorin überzeugt.

