Panebsida kocht in Schwechat Rezepte ihrer Großmutter aus Burkina Faso

„Meine Oma Fatima war eine sehr gute Köchin!“, erzählt Panebsida Aicha Heimerl beim NÖN-Interview. Die Schwechater Restaurantbesitzerin verbrachte viele Sommer bei ihrer Großmutter im Dorf Leo in Burkina Faso. „Schon mit sieben Jahren durfte ich Großmutters Bofloto (Gebackene Teigbällchen) mit einem Tablett am Kopf tragen und im Dorf verkaufen“, so Heimerl. Laut ihr, standen die Leute Schlange, um Essen bei ihrer Großmutter zu kaufen. Seither ist es ihr größter Wunsch, selbst authentische afrikanische Speisen aus ihrem Ursprungsland in einem eigenen Restaurant zu kochen.

Panebsidas Weg nach Österreich

Mit 13 Jahren kam Panebsida nach Wien. Ihr Vater Namanegbinsom Sam studierte 1982 Germanistik in der Bundeshauptstadt, fand hier anschließend Arbeit und holte seine Frau Halimata und seine Tochter zu sich. „Das war nicht einfach für mich“, erinnert sich die Schwechater Restaurantbesitzerin. Sie sprach als Teenager Französisch und Moore. Ihre Lehrer in der Wiener Schule aber sprachen nur Deutsch und Englisch. „Mein Vater zahlte fünf Jahre lang, jeden Sommer einen Deutschförderkurs für mich. Das bedeutete auch, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr keine richtigen Sommerferien hatte“, erinnert sich die 41-jährige.

Die Burkinerin bietet ab August auch einen Sonntagsbrunch

Die Afrikanerin studierte in Wien Marketing und Eventmanagement und arbeitete 15 Jahre bei der Raiffeisenbank International (RBI). Sie zog vor sieben Jahren mit ihrem Mann Andreas nach Schwechat. „Immer wieder habe ich mich in den letzten Jahren umgesehen, ob hier am Kellerberg ein Lokal frei wird“ so Heimerl. Im Frühling 2023 erwarb die Gastronomin die ehemalige Eisbärenhöhle. Ihre ganze Familie half von April bis Juli mit, den Eissalon in das neue Restaurant zu verwandeln. Das Café-Restaurant Heimelig hat seit von Donnerstag bis Samstag von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Heimerl plant, ab August auch einen Sonntagsbrunch einzuführen. „Unsere Afro-Coffee-Spezialitäten und die selbstgemachten Erfrischungsgetränke aus Hibiskusblütensaft, Minzblättern oder Ingwersaft und Zitrone kommen schon jetzt sehr gut an bei den Gästen“, freut sich die Neo-Gastronomin.