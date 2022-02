Schwadorfer Bad-Kantine neu eröffnet

Während das Hallenbad nach kurzer Pause wieder eröffnet hat, ist auch die neue Kantine im Inneren wieder zugänglich und erstrahlt in neuem Glanz. Mit Nils Trenkwalder hat ein erfahrener Gastronom die Kantine des Schwadorfer Bades übernommen und betreibt dieses nun zusätzlich zu seinem Café „Salotto“ unweit des Hauptplatz ( die NÖN berichtete ).

Der Betreiberwechsel resultierte aus einer Vereinbarung zwischen dem vorherigen Pächter und der Gemeinde, die gemeinsame Zusammenarbeit aufzukündigen.

Der Innenbereich wurde neu ausgemalt und mit neuen Möbeln ausgestattet. Foto: Max Stepan

Nach langer Überlegung einigte man sich auf Trenkwalder, mit dem man nun in den letzten Wochen ein Konzept erarbeitet hat, erklärt Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ): „Wir sind zuversichtlich, dass die Kantine mit Nils Trenkwalder nun wieder neu aufleben wird. Er ist ein erfahrener Gastronom und weiß, wie man erfolgreich ein Café in Schwadorf führt.“ In Zukunft soll die Kantine als eigenes Café in der Gemeinde etabliert werden, die nicht nur Badegästen zur Verfügung steht.

Dazu wurde in den vergangenen Wochen der Kantinenbereich neu ausgemalt und mit Möbeln von der Schwadorfer Tischlerei „H&R“ ausgestattet. „In den kommenden Wochen werden zusätzliche Anpassungen vorgenommen. Unter anderem fehlt noch die Dekoration, eine angemessene Beleuchtung. Der Außenbereich wird ebenfalls noch gestaltet werden“, erklärt Trenkwalder die weitere Vorgehensweise.

Neuer Schanigarten kommt

Ein weiterer zentraler Aspekt des neuen Konzepts ist die Idee, dass im Frühjahr beziehungsweise im Sommer die Gäste auch vor der Kantine in einem eigenen Schanigarten bedient werden können. Dort sollen auch Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung stehen. „Wir wollen unseren Besuchern einen gemütlichen Gastgarten bieten. Die Gäste können sich dann draußen in der Sonne entspannen und wir bedienen sie mit frischen Getränken.“

Derzeit sind die Öffnungszeiten noch an das Hallenbad angepasst – geöffnet ist Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Mittwoch von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 13 bis 18 Uhr. In Zukunft soll die Kantine aber auch geöffnet haben, wenn das Hallenbad geschlossen ist.

