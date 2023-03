Kokain-Paket am Flughafen Schwechat abgefangen: Vier Jahre Haft

Der Buhmann, in diesem Fall "Buhfrau", stand am Ende seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen Suchtgifthandels für den Verurteilten (32) fest: Staatsanwältin Daniela Temsch. "Ihr würde es gefallen, wenn sie mich zu zehn Jahren verurteilen." Dieses Strafmaß ist die Obergrenze, die das Gesetz vorsieht. Was der 32-Jährige in den falschen Hals bekam, war ein rhetorisches Duell, das sich sein Verteidiger Andreas Strobl mit Temsch lieferten.

Dieses war juristisch letztlich "um Kaiser sein Bart", denn die diskutierte Alternative - Therapie statt Strafe, was einen Haftaufschub zur Folge hätte - kam aufgrund des angeklagten Delikts und des Vorlebens des Mannes nicht in Betracht. "Haben sie nichts gelernt", fragte die, dem Schöffensenat vorsitzende, Richterin Xenia Krapfenbauer angesichts zweier ähnlich gelagerter Verurteilungen aus den Jahren 2012 und 2015.

Therapie-Appelle blieben ungehört

Am 14. Oktober ließ er sich an die Postadresse eines Freundes in Wien, der ihn bei sich aufgenommen hatte, Kokain liefern, dass er sich aus Spanien selbst geschickt hatte und das am Flughafen Schwechat abgefangen und präpariert wurde. Insgesamt 400 Gramm wollte er sich auf diese Weise für den Eigenbedarf verschaffen. Seit er 22 Jahre alt ist, konsumiere er Drogen und brauche eine Therapie, appellierten er und sein Anwalt wiederholt an den Richtersenat.

Und dann macht sich die Staatsanwältin "unbeliebt". Warum er sich nicht in all den Jahren Hilfe gesucht hätte, warum nicht bei seiner Mutter - die beim Prozess anwesend war - Unterstützung gesucht, fragte sie in ihrem Schlussplädoyer. "Es klingt hart, aber jeder hatte eine schwere Kindheit", resümierte sie. Das Urteil lautete, auch aufgrund seiner komplett geständigen Verantwortung, auf vier Jahre unbedingte Freiheitsstrafe.

