Millionen Menschen strömen nach Florenz, Venedig, Mailand, Rom und Paris, um die Werke der bedeutendsten Vertreter der Renaissance zu sehen.

Aber viele schaffen es nicht, Michelangelos „Jüngstes Gericht“ oder die „Erschaffung Adams“, Botticellis weltberühmte „Geburt der Venus“, die „Mona Lisa“ oder Michelangelos mehr als fünf Meter hohe Statue des „David“ im Original zu sehen.

Auch die sixtinische Madonna von Raphael ist zu sehen. | Grimme & Waba Veranstaltungs GmbH

Ab 1. September sind rund fünfzig dieser epochalen Werke in der Wiener Votivkirche zu sehen – zwar nur als Repliken, aber in beeindruckender Qualität und in Originalgröße.

Mit dabei im Organisationsteam dieser groß angelegten Ausstellung ist die ehemalige Ebergassinger Sportlehrerin Gerda Retzbach. Sie hat auch schon vor zwei Jahren an der Ausstellung von Bildern der Sixtinischen Kapelle des Vatikans mitgewirkt.

Künstlerischer Leiter der Ausstellung ist wie damals der burgenländische Bühnenbildner, Regisseur und Mitbegründer der Opernfestspiele Sankt Margarethen, Manfred Waba.