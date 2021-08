Fehlalarm bei Gepäckkontrolle am Flughafen .

Ein Softwarefehler hat am frühen Sonntagabend einen Fehlalarm bei der Gepäckkontrolle auf dem Flughafen Wien in Schwechat ausgelöst. "Die Ursachen werden bereits untersucht", teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann am Montag mit.