Tschechin mit entführter Tochter am Flughafen gestoppt .

Eine 41-jährige Tschechin soll ihre fünfjährige Tochter am Dienstag in Prag gemeinsam mit zwei unbekannten Männern gewaltsam aus der Obhut der Großmutter des Kindes entführt haben. Die Mutter und das Mädchen wurden Mittwochfrüh am Flughafen Wien in Schwechat von Exekutivbeamten angehalten und an der Ausreise gehindert, berichtete die Polizei.