Gramatneusiedl fordert mehr Busverbindungen zum Bahnhof

„Derzeit ist die Auslastung noch niedriger wegen der Pandemie. Doch mit steigenden Fahrgästen und dem Wiener Parkpickerl wird das auch Auswirkungen für uns haben“, ist Thomas Schwab überzeugt. Gramatneusiedls SPÖ-Bürgermeister will daher die Entwicklung rund um die flächendeckende Kurzparkzone in der Bundeshauptstadt beobachten.

Mit einer „Park & Ride“-Anlage für ungefähr 770 Autos hat Gramatneusiedl fast eine Sonderstellung und ist Anfahrtspunkt für viele Pendler der Region. Schon in der Vergangenheit war der Parkplatz stark ausgelastet, zum Teil mussten Autofahrer auf öffentliche Stellflächen ausweichen.

VOR evaluiert aktuelles Zubringer-System

„Wir wünschen uns unter anderem mehr Buszubringer, um weniger Autos vor Ort zu haben“, erklärt Schwab. Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), der für das Öffi-Netz zuständig ist, zeigt man sich grundsätzlich offen. „Wir befinden uns derzeit in einer Evaluierungsphase und werden den Bedarf erheben. Wir sind selbstverständlich auch in Kontakt mit der Gemeinde und führen Gespräche über die Situation vor Ort“, sagt dazu VOR-Sprecher Georg Huemer.

Zu einer Verschärfung der Situation dürfte der anstehende Bahnhofumbau führen. Dadurch werden Parkflächen wegfallen – der Startschuss erfolgt heuer, die Fertigstellung dann 2024. „Wir sind mit der ÖBB in Kontakt und hoffen auf eine angemessene Lösung für die ‚Park & Ride‘-Anlage in naher Zukunft“, unterstreicht Schwab. Vonseiten der Bahn gibt es derzeit keine Ausbaupläne, „wir beobachten die Situation aber genau“, ließ Sprecher Christopher Seif wissen.

Ähnlich wachsam sind Schwabs Amtskollegen entlang der Ostbahn oder der S7-Strecke. In Lanzendorf gibt es derzeit noch genügend Parkmöglichkeiten beim Bahnhof. „Sollte die ‚Park & Ride‘-Anlage überlastet sein, könnten wir erweitern. Nimmt das Zuparken in unserer Gemeinde überhand, dann würden wir Maßnahmen zum Schutz des Siedlungsgebietes ergreifen. Das könnten zum Beispiel Kurzparkzonen sein. So weit sind wir aber derzeit nicht“, betont Bürgermeisterin Silvia Krispel (SPÖ).

In Fischamend sind es weniger die Wien-Pendler, die der Stadtführung Kopf zerbrechen bereiten. „Unser Hauptproblem sind die Flughafen-Parker. Auswirkungen werden sich vermutlich erst in der Hauptflugsaison zeigen“, glaubt Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM). Die Gemeinde arbeitet derzeit mit Experten vom Land an einer Parklösung. Zu dieser soll auch die Bevölkerung befragt werden, so Ram.

