SV Schwechat holt sich Platz eins

Der große Schwechater Traum vom Wiederaufstieg nimmt deutliche Konturen an. Seit dem traurigen Abstieg aus der Regionalliga Ost im Jahre 2019 war es das logische, wenn auch nicht gern laut ausgesprochene Ziel der Braustädter, wieder das Ostliga-Comeback zu schaffen. Heuer scheint es endlich wieder möglich, in die dritthöchste Spielklasse Österreichs zu kommen.

Vor kurzem gelang dazu ein Meilenstein. Erstmals seit dem Wiedereinstieg in der Wiener Stadtliga rangiert die SV Schwechat auf Platz eins. Ein 3:0-Erfolg gegen Donau und ein gleichzeitiger Ausrutscher von Konkurrent FavAC in Mannswörth (1:2) machte dies möglich.

Palalic: „Wollen ersten Platz verteidigen“

Natürlich ist jetzt die Stimmung in Schwechat euphorisch. „Wir wollen den ersten Platz mit allen Mitteln verteidigen“, liefert Kapitän Aleksandar Palalic eine klare Ansage. Er nimmt sogar das Wort „Meistertitel“ in den Mund und schaut frohgemut in die Zukunft: „Das wäre ja schon fast ein hollywoodreifer Abgang, wenn ich meine Karriere mit dem zweiten Aufstieg mit Schwechat beenden könnte. Aber das ist noch ein langer und steiniger Weg bis dahin.“

Sportlicher Leiter Dejan Mladenov freute sich über ein „hervorragendes Spiel“ gegen Donau. „Wir haben dem Gegner über die ganze Partie hinweg kaum Chancen gelassen und auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Er hofft nun auf eine Wiederholung der Topleistung im nächsten Match gegen Slovan HAC. Mladenov: „Eine gute und unangenehme Mannschaft. Wir müssen uns voll auf uns fokussieren.“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.